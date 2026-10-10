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Košarkaški klub Olimpijakos saopštio je da osuđuje vandalizam dela njegovih navijača koji su grafitima uništili prostorije u dvorani AEK-a, kluba u čijoj hali trenutno igra prvak Evrope.

Incident se desio u petak uveče posle pobede Olimpijakosa nad Efesom (89:66) u četvrtom kolu Evrolige, kad je grupa navijača Olimpijakosa grafitima išarala nekoliko prostorija u dvorani "Sunel arena".

"Osuđujemo nekolicinu neodgovornih pojedinaca koji su bacili senku na utakmicu. Biće preduzete sve neophodne mere da se oni identifikuju i da se osigura da im se ne dozvoli povratak u arenu", stoji u saopštenju Olimpijakosa i dodaje se da će klub sanirati štetu i platiti gradskom rivalu AEK-u sve što je neophodno.

Prvak Evrope će nastaviti da igra u "Sunel areni" dok su u toku radovi na renoviranju hale "Mira i prijateljstva", a kraj je predviđen za početak 2027. godine posle čega će se Olimpijakos vratiti u matičnu dvoranu.

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