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Srpski klub Sloga iz Upsale pretrpeo je poraz na domaćem terenu od ekipe Koping Stars rezultatom 81:94, u okviru trećeg kola švedske elitne košarkaške lige (SBL).

Iako je utakmica u dvorani "Firishov" (pred oko 700 gledalaca) počela dobro za srpski tim, gosti su u nastavku uspeli da preokrenu ritam i obezbede trijumf.

Najbolji u ekipi Sloge bio je mladi Miloš Bajić (17), koji je pružio sjajnu partiju i postigao 17 poena, čime je bio najefikasniji strelac svog tima. Pored njega, dvocifreni u redovima domaćih bili su Milutin Vujičić sa 15 i Lukas Friberg sa 14 postignutih poena.

Nakon ovog kola, Sloga Upsala ima skor od 0-3, dok je ekipa Koping Starsa zabeležila svoju prvu pobedu i sada se nalazi na skoru 1-2.

1/11 Vidi galeriju KK Sloga Uspala - srpski klub u Švedskoj Foto: August Baseline