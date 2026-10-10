Košarka
ŠTETA! Poraz Sloge - Bajić i Vujičić odlični, ali nedovoljno za prvu pobedu...
- Sloga iz Upsale izgubila je kod kuće od Koping Starsa 81:94 u trećem kolu švedske SBL.
- Najbolji u timu bio je 17-godišnji Miloš Bajić sa 17 poena, dok su Vujičić i Friberg ubacili 15, odnosno 14.
- Sloga je sada na skoru 0-3, a Koping Stars je upisao prvu pobedu i stigao do 1-2.
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Srpski klub Sloga iz Upsale pretrpeo je poraz na domaćem terenu od ekipe Koping Stars rezultatom 81:94, u okviru trećeg kola švedske elitne košarkaške lige (SBL).
Iako je utakmica u dvorani "Firishov" (pred oko 700 gledalaca) počela dobro za srpski tim, gosti su u nastavku uspeli da preokrenu ritam i obezbede trijumf.
Najbolji u ekipi Sloge bio je mladi Miloš Bajić (17), koji je pružio sjajnu partiju i postigao 17 poena, čime je bio najefikasniji strelac svog tima. Pored njega, dvocifreni u redovima domaćih bili su Milutin Vujičić sa 15 i Lukas Friberg sa 14 postignutih poena.
Nakon ovog kola, Sloga Upsala ima skor od 0-3, dok je ekipa Koping Starsa zabeležila svoju prvu pobedu i sada se nalazi na skoru 1-2.
KK Sloga Uspala - srpski klub u Švedskoj Foto: August Baseline
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