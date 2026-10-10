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Luka Dončić je nedavno još jednom govorio o privatnim problemima koji su uticali i na njegovu karijeru.

Prethodna sezona je za njega bila najteža u karijeri zbog toga što, usled rastanka od dugogodišnje partnerke Anamarije Goltes, duži vremenski period nije video ćerke Gabrijelu i Oliviju.

U intervjuu koji je dao za magazin "Sports Ilustrejted" Dončić je otkrio da je period koji je iza njega bio pakleno težak.

Sada se na društvenim mrežama pojavio snimak iz pomenutog intervjua, a na njemu se vidi da je Slovencu teško i dok priča o ćerkama.

Novinar je primetio zanimljivu narukvicu na dlanu košarkaša, a pitanje koje je postavio o njoj je izazvalo Lukinu emotivnu reakciju.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić sa narukvicama koje mu je napravila ćerka Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

"Moja ćerka ih je napravila. Starija, mlađa to još ne ume... Napravila mi je ovo i nikada ih neću skinuti", rekao je Dončić, kojem je u tim trenucima zadrhtao glas i zasijale se oči.

Upravo o ta četiri meseca pakla pričao je za čuveni časopis "Sports ilustrejted".

"Ne mogu ovako još jednu sezonu"

Luka se prošlog decembra vratio u rodnu Sloveniju zbog rođenja svog drugog deteta, ćerke Olivije. Dok je bio u Ljubljani, pitao je svoju verenicu Anamariju Goltes da povede stariju ćerku, dvogodišnju Gabrijelu, sa sobom u Ameriku na neko vreme. Usledila je verbalna svađa zbog koje je čak i policija dolazila u porodilište "Kranj". Dončić puna četiri meseca nije video svoje ćerke, sve do aprila.

"To je učinilo prošlu sezonu tako teškom", rekao je Dončić.

Potom je priznao koliko mu je razdvojenost teško pala.

"Sa svojom decom želiš biti svaki dan, a ja sam svoje ćerke video, šta, četiri ili pet dana? Tako je nemoguće", rekao je Slovenac.

Na pitanje očekuje li da će se situacija uskoro rešiti, Dončić je zastao pre odgovora.

"Nadam se. Ali još uvek ne znamo. Zato se nadam", poručio je.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić sa ćerkama Foto: PrintscreenInstagram

Najviše pažnje ipak je privukla njegova naredna rečenica.

"Ovako ne mogu još jednu sezonu", rekao je Dončić.

"Sports ilustrejted" tu izjavu tumači kao znak koliko mu privatna situacija trenutno utiče na život i karijeru.

Podsetimo, Dončić se razišao sa Anamarijom Goltes, svojom dugogodišnjom partnerkom i verenicom, sa kojom ima dve ćerke. Njihova ljubavna priča godinama je privlačila veliku pažnju javnosti, zbog čega je i njihov raskid izazvao brojne reakcije.

Luka i Anamaria upoznali su se još kao tinejdžeri, a njihova veza trajala je godinama. Nakon brojnih uspona i padova, 2023. godine su se verili, a potom dobili i dve ćerke. Ipak, njihova ljubavna priča nije dobila srećan kraj, a poslednjih meseci mnogo se pisalo o njihovom odnosu.

Sam Dončić ranije je govorio o situaciji u privatnom životu, dok su društvene mreže takođe pokazivale da je između bivših partnera došlo do velikih promena. Zajedničke fotografije su nestajale, a javnost je pažljivo pratila svaki njihov potez.

Nedugo nakon prekida Anamarija je pred sudom u Los Anđelesu zatražila alimentaciju, a slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, posebno nakon što je Dončić angažovao poznatu američku advokaticu Lauru Vaser, specijalizovanu za razvode slavnih osoba. Bivša verenica Luke Dončića doživela je debakl na suđenju, te je odustala od čitavog procesa...

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