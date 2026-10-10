Slušaj vest

Biće ovo utakmica trećeg kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

"Očekuje nas druga utakmica u ABA ligi, pre vrlo važnog 'duplog kola' u Evroligi sledeće nedelje. Što se tiče ekipe Beča, oni su dobro igrali prethodne dve utakmice. Bili su dobri u prvoj utakmici ABA lige protiv Kluža, kao i u meču evropskog takmičenja gde su izgubili samo jedan poen razlike od Nansija u Francuskoj. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača i mi ćemo morati da odigramo veoma dobro", naveo je Đoan Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Košarkaši Partizana će u nedelju od 20 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dočekati Beč, u

Pošto su svi mečevi prvog kola ABA lige bili odloženi zbog zahteva sudija za većim primanjima, oba kluba su odigrala samo po jednu utakmicu u tom regionalnom takmičenju ove sezone - Partizan je pobedio Megu 83:59, dok je Beč izgubio od Kluža 84:95.

Crno-beli su nakon utakmice sa Megom odigrali meč četvrtog kola Evrolige, u kom su izgubili od Real Madrida 76:86 i tako pretrpeli svoj prvi poraz u tom takmičenju ove sezone, dok je Beč u utakmici FIBA Evrokupa, odigranoj u utorak, izgubio od Nansija 65:66.

Ne propustiteEvroligaU BEOGRADU DNEVNO ZARAĐUJE 1.000.000 DINARA, A NE RADI APSOLUTNO NIŠTA! I tako će biti narednih 300 dana! Da, dobro ste pročitali...
Džabari Parker
KošarkaRADE ZAGORAC POZDRAVIO OSTANAK OSTOJE MIJAILOVIĆA U PARTIZANU: To je bio pravi potez skupštine kluba...
465465465.jpg
EvroligaKAKAV CRNI POVRATAK VAŠINGTONA, SVI SE DRŽE ZA GLAVU! Grobarima je posebno drago!
Dvejn Vašington na meču Partizan Real
EvroligaKAMPACO OTKRIO KAKO JE REAL POBEDIO PARTIZAN! Argentinac se oglasio nakon trijumfa protiv crno-belih
Fakundo Kampaco u duelu sa Karlikom Džonsom

Bonus video:

00:25
Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić