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Biće ovo utakmica trećeg kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

"Očekuje nas druga utakmica u ABA ligi, pre vrlo važnog 'duplog kola' u Evroligi sledeće nedelje. Što se tiče ekipe Beča, oni su dobro igrali prethodne dve utakmice. Bili su dobri u prvoj utakmici ABA lige protiv Kluža, kao i u meču evropskog takmičenja gde su izgubili samo jedan poen razlike od Nansija u Francuskoj. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača i mi ćemo morati da odigramo veoma dobro", naveo je Đoan Penjaroja, a preneo sajt kluba.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Košarkaši Partizana će u nedelju od 20 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dočekati Beč, u

Pošto su svi mečevi prvog kola ABA lige bili odloženi zbog zahteva sudija za većim primanjima, oba kluba su odigrala samo po jednu utakmicu u tom regionalnom takmičenju ove sezone - Partizan je pobedio Megu 83:59, dok je Beč izgubio od Kluža 84:95.

Crno-beli su nakon utakmice sa Megom odigrali meč četvrtog kola Evrolige, u kom su izgubili od Real Madrida 76:86 i tako pretrpeli svoj prvi poraz u tom takmičenju ove sezone, dok je Beč u utakmici FIBA Evrokupa, odigranoj u utorak, izgubio od Nansija 65:66.

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