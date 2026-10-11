"LAKO MOGU DA ISKORISTE NAŠE GREŠKE" Arijan Lakić oprezan pred dolazak Beča: Ne smemo da im dozvolimo
Uoči utakmice protiv ekipe iz Austrije koja je na programu u nedelju od 20 časova Arijan Lakić je poručio i da od svoje ekipe želi da pokaže maksimalnu koncentraciju i zajedništvo.
"Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Posle ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvek što radimo", rekao je Lakić, a preneo klupski sajt.
Lakić je naveo i da će podrška navijača Partizana na utakmici protiv Beča značiti njegovoj ekipi, posebno zbog toga što pristalice crno-belih nisu mogle da prisustvuju meču protiv Mege zbog kazne koju je ABA liga odredila Partizanu još prošle sezone.
Utakmici između Partizana i Beča će, zbog manjeg kapaciteta hale "Aleksandar Nikolić" u odnosu na Beogradsku arenu, moći da prisustvuju samo navijači crno-belih koji su vlasnici sezonskih karata.
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