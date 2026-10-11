Uoči utakmice protiv ekipe iz Austrije koja je na programu u nedelju od 20 časova Arijan Lakić je poručio i da od svoje ekipe želi da pokaže maksimalnu koncentraciju i zajedništvo.

"Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Posle ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvek što radimo", rekao je Lakić, a preneo klupski sajt.