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Uoči utakmice protiv ekipe iz Austrije koja je na programu u nedelju od 20 časova Arijan Lakić je poručio i da od svoje ekipe želi da pokaže maksimalnu koncentraciju i zajedništvo.

"Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Posle ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvek što radimo", rekao je Lakić, a preneo klupski sajt.

Lakić je naveo i da će podrška navijača Partizana na utakmici protiv Beča značiti njegovoj ekipi, posebno zbog toga što pristalice crno-belih nisu mogle da prisustvuju meču protiv Mege zbog kazne koju je ABA liga odredila Partizanu još prošle sezone.

Arijan Lakić Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Starsport

Utakmici između Partizana i Beča će, zbog manjeg kapaciteta hale "Aleksandar Nikolić" u odnosu na Beogradsku arenu, moći da prisustvuju samo navijači crno-belih koji su vlasnici sezonskih karata.

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Bonus video:

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Arijan Lakić odlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium