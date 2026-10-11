Slušaj vest

Partizan će u okviru 3. kola biti domaćin ekipi iz Austrije, a utakmica će početi u 20 časova.

Podsetimo, prvo kolo nije odigrano usled problema koji su zadesili ABA ligu. U drugom kolu Partizan je pobedio Megu rezultatom 83:59, a nakon toga je poražen na evroligaškom gostovanju Realu u Madridu.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Beč je poražen od Kluža rezultatom 95:84.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

Ne propustiteKošarka"PRE VAŽNOG DUPLOG KOLA EVROLIGE..." Đoan Penjaroja najavio utakmicu Partizana protiv Beča
Partizan - Sloboda 300426_001.JPG
EvroligaU BEOGRADU DNEVNO ZARAĐUJE 1.000.000 DINARA, A NE RADI APSOLUTNO NIŠTA! I tako će biti narednih 300 dana! Da, dobro ste pročitali...
Džabari Parker
KošarkaRADE ZAGORAC POZDRAVIO OSTANAK OSTOJE MIJAILOVIĆA U PARTIZANU: To je bio pravi potez skupštine kluba...
465465465.jpg
EvroligaKAKAV CRNI POVRATAK VAŠINGTONA, SVI SE DRŽE ZA GLAVU! Grobarima je posebno drago!
Dvejn Vašington na meču Partizan Real

Bonus video:

00:25
Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić