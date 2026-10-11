Košarkaši Partizana danas igraju utakmicu ABA lige protiv Beča.
ABA LIGA
PARTIZAN PROTIV BEČLIJA BACA EVROLIGAŠKI PORAZ U ZABORAV! Evo kada i gde možete da gledate crno-bele protiv Beča
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Partizan će u okviru 3. kola biti domaćin ekipi iz Austrije, a utakmica će početi u 20 časova.
Podsetimo, prvo kolo nije odigrano usled problema koji su zadesili ABA ligu. U drugom kolu Partizan je pobedio Megu rezultatom 83:59, a nakon toga je poražen na evroligaškom gostovanju Realu u Madridu.
KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Beč je poražen od Kluža rezultatom 95:84.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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