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Dejan Tomašević gostovao je u emisiji "Neispričano" kod autorke i voditeljke Jelene Pejović, u kojoj je govorio i o svom životnom putu i zlatnoj generaciji srpske košarke, te da je bio deo čuvene generacije zajedno sa igračima poput Divca, Đorđevića, Danilovića i Paspalja.

Prelazak iz Crvene zvezde u Partizan bio je jedna od najtežih odluka u ranoj fazi njegove košarkaške karijere. U vremenu kada je rivalstvo dva najveća srpska kluba izazivalo snažne emocije širom tadašnje Jugoslavije, takav potez nosio je i veliki profesionalni, ali i lični rizik.

- Sam sam doneo tu odluku, naravno, nakon nekoliko razgovora sa tadašnjim direktorom Partizana, a danas mojim kumom, Draganom Todorićem. Zaista nije bilo nimalo lako doneti takvu odluku. U tom trenutku imao sam 21 godinu i već sam stekao određeni status kod navijača Crvene zvezde. Osvojili smo dve titule i u tu sezonu ušli sa velikim ambicijama. Međutim, ono što mi se nije dopalo bio je odnos članova uprave prema meni, iako sam već i na nekim prijateljskim utakmicama u dresu reprezentacije imao značajnu ulogu - rekao je Tomašević.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević Foto: Kurir Televizija

"Nisu imali adekvatan odnos prema meni"

Kako je naveo, nezadovoljstvo odnosom uprave i razgovori sa ljudima iz Partizana uticali su na odluku koja mu je promenila karijeru.

- Iz moje perspektive, nisu imali adekvatan odnos prema meni, i siguran sam da sam tada ispravno razmišljao i postupio. To me je najpre razočaralo, a zatim mi je dalo podstrek da uđem u pregovore sa Partizanom. Partizan, odnosno Dragan Todorić, pre svega je bio konkretniji. Imao je mnogo iskustva, jer je prethodno dovodio neke velike igrače. Uspeo je da me nakon samo dva razgovora nagovori da se dogovorimo. Iako je zaista bilo teško doneti takvu odluku, nemam nikakvu dilemu da je to bila najbolja odluka u mojoj profesionalnoj karijeri - kaže on.

Na pitanje kako pamti trenutak kada je prvi put izašao na teren pred navijače Crvene zvezde, svog bivšeg kluba, i navijače Partizana, svog tadašnjeg kluba, za Kurir TV Tomašević je odgovorio:

- Naravno da je reakcija navijača Crvene zvezde bila očekivana, ali snagu mi je davalo to što sam dobro prihvaćen, pre svega, od ljudi koji su vodili Partizan, zatim od igrača i, naravno, navijača. To mi je davalo podstrek. Generacija igrača koja je tada nastupala za Partizan bila je po mnogo čemu slična meni. To su uglavnom bili igrači rođeni 1972, 1973, 1974. ili 1975. godine, koje sam poznavao još iz mlađih kategorija. Bilo mi je drago što sam bio sa njima. Pored mene, te godine je još nekoliko igrača došlo u Partizan iz drugih klubova. Imali smo veliku želju i ambiciju da napravimo nešto veliko.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević Foto: Kurir Televizija

- Siguran sam da danas, iz ove perspektive, ne bih mogao da donesem takvu odluku, ili je barem ne bih doneo tako lako kao tada. Današnje vreme obeležavaju mnogo veći animozitet između navijača Crvene zvezde i Partizana i mržnja koju otvoreno iskazuju prema navijačima suprotnog tabora, ali i igračima koji nastupaju za protivničke ekipe. Čini mi se da je tada bilo normalnije vreme i da je bilo lakše preći iz jednog kluba u drugi. Sećam se da smo, dok sam igrao za Crvenu zvezdu, redovno ostajali ili dolazili nekog drugog dana da gledamo utakmice Partizana. Isto tako, igrači Partizana dolazili su da gledaju naše utakmice. Jedno od mojih najlepših sećanja iz perioda kada sam igrao za Crvenu zvezdu upravo je gledanje utakmice Partizana. Bila je to četvrtfinalna utakmica protiv Knorra, u borbi za plasman na Fajnal-for - kaže on.

Tomašević je dodao da su nekadašnje sportsko rivalstvo i današnji odnosi među navijačima bili povod da ukaže na promene u košarci i potrebu da se vrati kultura sportskog nadmetanja.

- Tada su ljudi koji su vodili Partizan odredili izuzetno visoke cene ulaznica, pa na utakmici nije bilo mnogo navijača. Sećam se da sam bio jedan od onih koji su gledali meč i zdušno navijali da Partizan pobedi Knorr, što se na kraju i dogodilo. Partizan je potom pobedio i u trećoj utakmici u Bolonji, plasirao se na Fajnal-for i kasnije osvojio titulu prvaka Evrope. To je danas nezamislivo. Danas je nezamislivo da igrač Crvene zvezde dođe da gleda utakmicu Partizana. Naravno da ni malo nije lako, ali svi treba da radimo na tome da sportsko rivalstvo vratimo u normalne okvire. Svako treba da bude dovoljno svestan, posebno akteri u sportu, ako govorimo o rukovodiocima, trenerima i igračima, da pažljivo biraju svaku izgovorenu reč i vode računa o svom ponašanju. Treba da pokušamo, polako i ako je ikako moguće, da sve vratimo u normalne tokove - za Kurir televiziju, rekao je Tomašević.

02:54 "TO MI JE BILA NAJBOLJA ODLUKA U KARIJERI!" Dejan Tomašević u emotivnoj ispovesti za Kurir televiziju otkrio zašto je napustio Crvenu zvezdu i prešao u Partizan Izvor: Kurir televizija

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