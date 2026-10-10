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Partizan posle teškog gostovanja Realu nastavlja takmičenje u ABA ligi, gde će u trećem kolu dočekati Beč.

Zbog zauzetosti Beogradske arene, crno-beli će utakmicu odigrati u dvorani "Aleksandar Nikolić", a ulaz će biti omogućen vlasnicima sezonskih karata.

1/5 Vidi galeriju Arijan Lakić Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Starsport

Izabranici Đoana Penjaroje žele da se vrate na pobednički kolosek nakon prvog poraza u sezoni, dok je trener crno-belih upozorio da se radi o kvalitetnom rivalu koji može da kazni svaku grešku.

- Moramo da odigramo vrlo dobro. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača - poručio je Penjaroja.

Sličnu poruku poslao je i Arijan Lakić, koji je istakao da ekipa mora da ostane fokusirana i ne dozvoli da je poraz od Reala poremeti.

- Ne treba da padamo i moramo da ostanemo fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške. Moramo da se držimo zajedno kao i uvek - rekao je Lakić.

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