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Oni su naveli da će, ukoliko Knežević ponovo bude uradio nešto slično, raskinuti saradnju sa srpsko-američkim stručnjakom.

Nakon poraza od turskog Esenler Erokspora (63:92) u utakmici prvog kola FIBA Evrokupa, Knežević je na društvenim mrežama naveo da su se petorica igrača azerbejdžanskog tima povredila prilikom pada lifta u hotelu u kom je ta ekipa odsedala.

On je tad kritikovao turski klub što je njegovom timu organizovao "jeftin" hotel, kao i ;Međunarodnu košarkašku federaciju (FIBA) što je ignorisala Gendžeov zahtev za odlaganjem meča.

Gendže je u svom saopštenju naveo da se nijedan od petorice pomenutih igrača, u koje spadaju ;Džarvis Geret, Montavijus Marfi, Latavijus Mičel, Fikret Alakbarov i Bakari Kamara, nije povredio tad, kao i da su svi sem Kamare igrali u meču protiv Erokspora.

Klub iz Azerbejdžana saopštio je i da je on organizovao hotelski smeštaj za svoju ekipu, a ne Erokspor, kao i da nije ni podneo zahtev FIBA-i da se taj meč odloži, pa su samim tim komentari Kneževića neosnovani.

"Ponašanje glavnog trenera - kršenje klupske discipline, prebacivanje odgovornosti za poraz na igrače i iznošenje netačnih informacija javnosti bez odobrenja kluba, u suprotnosti je sa profesionalnim vrednostima Košarkaškog kluba Gendže. Razgovarali smo sa njim o ovom pitanju i imajući u vidu da dolazi iz drugačijeg kulturološkog okruženja, da je njegova reakcija bila emotivne prirode i da je potpuno pogrešno shvatio situaciju, za sada smo mu samo preneli našu zabrinutost i uputili zvaničnu opomenu. Ako se takav incident ponovi, njegov ugovor će biti raskinut", navodi se u saopštenju Gendžea.

(Beta)