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Njujork Niksi odlučili su da privremeno obustave sve pregovore o produženju ugovora sa igračima, kako bi se u potpunosti fokusirali na pripreme za novu NBA sezonu i odbranu titule.

Ova odluka odnosi se na Karla-Entonija Taunsa, Džoša Harta, Majlsa Mekbrajda i Tajlera Koleka, a prema navodima medija, među igračima postoji nezadovoljstvo zbog izostanka napretka u pregovorima.

1/5 Vidi galeriju Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

„Naš potpuni fokus je na pripremama za predstojeću sezonu i želji da navijačima priredimo još jednu godinu na koju će biti ponosni. Zbog toga nećemo pregovarati o produženjima ugovora do kasnijeg dela sezone“, saopštili su Niksi.

Iza ovakvog poteza nalazi se i finansijska strategija kluba. Uprava, predvođena vlasnikom Džejmsom Dolanom, želi da zadrži platni budžet ispod drugog poreskog praga i izbegne dodatna finansijska opterećenja.

Pregovori će tako biti odloženi za kasniji deo sezone 2026/27, dok će četvorica košarkaša u međuvremenu morati da sačekaju na rasplet svojih ugovornih situacija.

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