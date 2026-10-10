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Sukob između sudija i rukovodstva ABA lige i dalje traje, ali mogućnost dogovora postoji. Pravni zastupnik arbitara Danijel Papak poručio je da su sudije spremne za nastavak pregovora i da njihov predlog za kompromis nije povučen.

U razgovoru za "Sport Klub", Papak je istakao da dopis koji su arbitri ranije poslali nije bio zamišljen kao ultimatum, već kao pokušaj da se pronađe zajedničko rešenje:

ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Arbitri su i dalje spremni za pregovore i podržavaju uključivanje Evrolige kao posrednika, ali veruju da spor mogu da reše i neposredno sa rukovodstvom regionalnog takmičenja - poručio je Papak.

Prema njegovim rečima, ključne tačke spora su finansijska naknada za suđenje i disciplinski pravilnik. Dok o iznosima postoji prostor za dogovor, sudije insistiraju na usklađivanju disciplinskih pravila sa standardima Evrolige.

- O iznosima može da se pregovara, a sudije traže da pravila budu usklađena sa onima u Evroligi. To ne bi trebalo da predstavlja nepremostivu prepreku - objasnio je Papak.

Važnu ulogu u rešavanju problema mogao bi da ima i novi sportski direktor ABA lige Ibrahim Erkan, koji ima iskustva u rešavanju sličnih sporova u Evroligi.

Iako konačan dogovor još nije postignut, sudije, prema Papakovim rečima, ostaju jedinstvene i spremne na kompromis.

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