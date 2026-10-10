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Bosnu su do druge pobede u ABA ligi vodili Redžinald Džordan Peri sa 28 i Deandre Golston sa 26 poena, dok je Pi Džej Pajps utakmicu završio sa 19 poena.

U timu Studentskog centra, koji je upisao i drugi poraz, najefikasniji je bio Aleksa Uskoković sa 23 poena, Antonio Jordano je postigao 17, dok je dva manje ubacio Marko Pavićević.

Bosna će u narednom kolu regionalnog takmičenja dočekati Partizan, dok će Studentski centar gostovati Dubaiju.

Pobedu u Grupi B upisao je i Spartak koji je u gostima bio bolji od Ilirije sa 82:76 (17:23, 21:16, 27:18, 17:19).

Tim iz Subotice sada ima pobedu i poraz, dok je Ilirija upisala i drugi poraz.

Dalibor Ilić je sa 19 poena predvodio Spartak do pobede, 13 je dodao Igor Drobnjak, dok je Danilo Nikolić postigao 12 poena. U redovima Ilirije istakao se Stefan Todorović sa 29 poena.

Košarkaši Spartaka će u četvrtom kolu dočekati Kluž, dok će Ilirija ugostiti Megu.

(Beta)