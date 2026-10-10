Povreda Ebuke Izundua dodatno komplikuje situaciju za Crvenu zvezdu pred važne utakmice u Evroligi. Pročitajte sve detalje.
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DA LI JE MOGUĆE? Povredio se ključni šraf Ibona Navara pred duplo evroligaško kolo!
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Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Budućnost u trećem kolu ABA lige u dvorani Aleksandar Nikolić.
Veliki maler zadesio je Zvezdu u drugoj deonici pošto je Ebuka Izundu zbog povrede zgloba morao van terena.
Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
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Ranije se povredio i Džonatan Motli, a Zvezda u sredu u petak igra duplo evroligaško kolo protiv Asvela i Pariza.
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