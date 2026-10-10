Košarkaši čačanskog Borca pobedili su u gostima Igokeu sa 94:83 (22:22, 22:18, 30:19, 20:24), u utakmici trećeg kola Grupe A ABA lige.
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Oba tima posle ove utakmice imaju po pobedu i poraz.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kalil Spir sa 22 poena, dva poena manje ubacio je Entoni Roj, dok je Uroš Čarapić utakmicu završio sa 15 poena.
U redovima Igokee najbolji su bili Petar Kovačević sa 16 i Haris Delalić sa 15 poena.
Košarkaši Borca će u narednom kolu ABA lige gostovati Ciboni, dok će Igokea dočekati Cedevita Olimpiju.
(Beta)
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