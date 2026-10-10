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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost sa 101:91 u trećem kolu ABA lige.

Nakon meča, trener Crvene zvezde, Ibon Navaro dao je svoj osvrt na ovu utakmicu.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Dobro veče, prvo svaka čast timu na pobedi. Nije bilo lako igrati danas posle Dubaija i puta. Imali smo 30 sati da spremimo meč, izgubili smo Ebuku. Tim je odigrao dobro prvo poluvreme, a u drugom smo izgubili energiju. Bilo je teško igrati ovaj meč posle ove sedmice. Moramo dosta toga objasnimo, 21 ofanzivni skok Budućnosti i 31 poen njihov. Dobili smo meč protiv dobrog tima koji je dobro vođen. Čestitke timu koji je bio koncentrisan u najvažnijim momentima.

Uporedio je kvalitet ABA lige sa drugim takmičenjima.

- Veoma jednostavno. Cibona je dobila 20 razlike Galatasaraj, Bosna je izgubila od PAOK-a u završnom delu meča, Budućnost je izgubila od Napolija, FMP je igrao protiv Lokomotive i odigrao tesno, svi koji igraju Evropu su odlični. Morate da budete spremni za svaki meč. Za mene je ovo bilo dobro i zato sam čestitao timu na kraju izlaganja.

Upitan je o povredi Ebuke Izundua.

- Nemam informacije još. To što znam je da je udaren u nogu i zbog toga je iskrenuo zglob. Sutra će otići na testove.

Zašto nije igrao Čima Moneke?

- Imamo duplu sedmicu pred nama. Imamo teške utakmice. Moramo da gledamo kako su se ljudi spremali, kako su spavali u Dubaiju, kako nisu spavali. Mnoge stvari samo mi znamo. Poštujem mišljenja.

Za kraj je dao komentar o Patriku Boldvinu.

- Jednostavno je za nas. U evropskoj košarci ima stvari koje do sada za njega nisu bile bitne. Mora da promeni svoje razmišljanje. Treba da mu damo malo vremena, da ga podržimo u tom procesu.

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