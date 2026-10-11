Slušaj vest

Bura u regionu!

Utakmica između MZT Skoplja i solunskog Iraklisa, odigrana 6. oktobra u skopskoj dvorani "Jane Sandanski", završena je pobedom grčkog tima rezultatom 64:59, ali je mnogo veću pažnju od rezultata izazvao transparent na tribinama!

Navijačka grupa MZT-a "Familija Aerodrom" razvila je veliku koreografiju sa mapom takozvane "Ujedinjene Makedonije", koja obuhvata i delove teritorija današnje Srbije, Grčke, Bugarske i Albanije. Uz mapu je istaknuta i poruka na makedonskom jeziku: "Името твое ќе го браниме пред светот", odnosno: "Tvoje ime branićemo pred svetom".

Ovakva simbolika izazvala je oštre reakcije, a slučaj je ubrzo prerastao okvire sporta i dospeo do diplomatskih predstavnika i košarkaških institucija.

Mapa koja je podigla region na noge

Šta se zapravo nalazi na karti koja je izazvala buru? Prema opisima ove iredentističke ideje, takozvana "Ujedinjena Makedonija" obuhvatala bi šire područje istorijske i geografske Makedonije, uključujući teritorije koje se danas nalaze u nekoliko suverenih država.

Kada je reč o Srbiji, u pojedinim prikazima ovog koncepta navode se područje oko manastira Prohor Pčinjski, nedaleko od Vranja, kao i oblast Gore, na krajnjem jugu Kosova i Metohije.

Na kartama se, osim toga, pojavljuju i delovi severne Grčke, poznati u toj terminologiji kao Egejska Makedonija, uključujući područje Soluna, zatim Pirinska Makedonija u Bugarskoj, kao i oblasti Golo Brdo i Mala Prespa u Albaniji.

Važno je naglasiti da je reč o teritorijalnom konceptu koji se u istorijsko-političkoj upotrebi povezuje sa iredentizmom.

Iraklis grmi: "Sport ne sme da bude poligon za mržnju!"

Rukovodstvo Iraklisa, kluba iz Soluna čiji je trener srpski stručnjak Zoran Lukić, oštro je reagovalo na događaje tokom gostovanja u Skoplju.

Grčki klub je saopštio da osuđuje isticanje spornog transparenta i poručio da sportske dvorane ne smeju da služe za političku propagandu i širenje teritorijalnih pretenzija.

"Sportski tereni nikada ne smeju biti poligon za širenje mržnje, političke propagande i iredentizma", navedeno je u saopštenju Iraklisa.

Uprava kluba posebno je ukazala na to da mapa, prema njihovom tumačenju, prisvaja teritorije Grčke i drugih susednih država.

"U sportu nema mesta za crtanje granica i nacionalistički ekstremizam", poručili su iz grčkog kluba.

Iraklis je naveo i da su njegovi predstavnici prijavili slučaj delegatu utakmice, dok je pravni tim kluba, prema saopštenju, prosledio foto i video-dokumentaciju disciplinskim organima FIBA Evrope.

Grci zahtevaju hitnu istragu i najstrože moguće sankcije za organizatora utakmice, uz tvrdnju da je morao da spreči unošenje i isticanje ovakvog materijala u dvorani.

Da li će FIBA pokrenuti disciplinski postupak i kakve bi posledice eventualno mogle da uslede, zavisi od odluke nadležnih organa.

Reagovala i grčka ambasada

Slučaj se nije završio na parketu. Grčka ambasada u Skoplju pokrenula je pitanje spornog transparenta pred Ministarstvom spoljnih poslova Severne Makedonije.

Prema izveštajima regionalnih medija, diplomatsko predstavništvo ukazalo je na problematičnu simboliku mape i njenu neusaglašenost sa duhom Prespanskog sporazuma, kojim je rešeno dugogodišnje pitanje imena između Grčke i Severne Makedonije.

Time je incident dobio i diplomatsku dimenziju, a pažnja javnosti usmerena je na pitanje odgovornosti organizatora i mogućih posledica pred međunarodnim košarkaškim institucijama.

Povratak u Evropu pao u drugi plan

Utakmica je za MZT Skoplje imala poseban značaj jer se klub, prema navodima iz izveštaja o susretu, posle 25 godina vratio evropskim takmičenjima. Ipak, umesto sportskog rezultata, u centru pažnje našli su se transparent, teritorijalna simbolika i diplomatske reakcije.

Iraklis je slavio sa 64:59, ali je posle meča glavna tema postala koreografija koja je izazvala burne reakcije u regionu.

Ostaje da se vidi da li će FIBA Evropa zvanično reagovati i da li će incident dobiti disciplinski epilog. Jedno je sigurno: utakmica koja je trebalo da bude priča o povratku MZT-a na evropsku scenu pretvorila se u spor koji daleko prevazilazi granice košarkaškog terena.