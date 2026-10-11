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Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je sjajnu utakmicu u porazu Majamija od Minesote (125:124), a posebnu pažnju privukla je njegova spektakularna asistencija iza leđa, koja je neodoljivo podsetila na majstorije Nikole Jokića!

Iako je Majami Hit na kraju ostao bez pobede, Nikola Jović imao je veče za pamćenje! Mladi srpski košarkaš pokazao je raskošan talenat, potvrdio da može da bude važan adut svog tima i izveo potez o kojem će se pričati.

U jednom trenutku utakmice Jović je ukrao šou! Pogledao je ka saigraču, a onda maestralno, iza leđa, poslao loptu do Simonea Fontekija, koji je bio sam u uglu. Italijan nije propustio poklon i preciznim šutem za tri poena krunisao je atraktivnu akciju srpskog asa.

Potez je podsetio na prepoznatljive asistencije Nikole Jokića, koji je navijače širom sveta navikao na ovakve košarkaške bravure. Jović je još jednom pokazao da poseduje odličan pregled igre i osećaj za pravi trenutak, a ovakva dodavanja najbolje govore o njegovom potencijalu.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

A Jović nije blistao samo zbog jednog poteza! Za 25 minuta provedenih na parketu upisao je 16 poena, šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte. Sjajan učinak u predsezonskom duelu pokazao je da ima čime da doprinese ekipi sa Floride.

Drama je ipak pripala Minesoti. Timbervulvsi su slavili rezultatom 125:124, iako je Majami u završnici imao priliku da preokrene ishod i stigne do trijumfa.

Pobeda je izmakla, ali je Jović ostavio odličan utisak. Ako je suditi po prikazanom, srpski reprezentativac spreman je da nastavi da skreće pažnju na sebe, a njegova asistencija iza leđa već je jedan od poteza koji su obeležili ovaj duel!

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