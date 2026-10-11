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Crvena zvezda podiže formu, a Džordan Nvora igra sve bolje!

Crveno-beli su u derbiju kola ABA lige savladali Budućnost sa 101:91, a američki košarkaš bio je najzaslužniji za trijumf sa 24 poena i sjajnim šutem za tri poena — 6/7.

Posle velike pobede, Nvora je govorio o timskoj energiji, promenama koje je doneo trener Ibon Navaro, ali i o Patriku Boldvinu, od kojeg očekuje mnogo. Nije krio koliko veruje u potencijal saigrača, uz poruku da bi mnogi centri mogli da imaju ozbiljne probleme kada se on potpuno prilagodi novoj sredini.

Zvezda uhvatila zalet, Nvora blista

Crveno-beli su posle sporijeg ulaska u sezonu pronašli ritam, a pobeda nad ekipom Budućnosti dodatno je podigla samopouzdanje pred nove evropske izazove. Nvora je istakao da je tim uspeo da pronađe energiju uprkos napornom putovanju iz Dubaija.

"Ušli smo sa dobrom energijom, dugo smo putovali iz Dubaija. Našli smo energiju, svi smo bili uključeni, sjajna timska pobeda", počeo je Nvora.

Zvezdu sada očekuje zahtevna dupla nedelja u Evroligi. Prvo gostovanje Asvelu, a zatim duel sa Parizom u Beogradu. Američki košarkaš poručuje da ekipa mora da ostane fokusirana na prvi naredni izazov.

"Idemo meč po meč. Prvo Asvel koji je pobedio Pariz. Igraju dobro, moramo da damo sve od sebe, nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom odbranom i da će napad da funkcioniše. Idemo postepeno".

"Semi je Hulk!" Nvora oduševljen saigračima

Pobedu nad Budućnošću zasenila je povreda Ebuke Izundua, koji je morao da napusti igru sredinom druge četvrtine. Nvora je priznao da nije lako kada ekipa ostane bez jednog od svojih igrača, ali je odmah istakao koliko crveno-beli mogu da dobiju od Semi Odželeja.

00:45 Ebuka Izundu se povredio na Zvezda Budućnost Izvor: TV Arena sport

"Naravno da je teško kada ostanete bez saigrača. Imamo Semija koji radi sve. Odželej je kao Hulk. Kada imate takvog igrača... Iako nije toliko visok, to nadoknađuje snagom. Srećom imamo ga u timu, nadam se da će Ebuka biti spreman ubrzo".

Amerikanac nije štedeo pohvale ni na račun Dejana Davidovca. Naprotiv, otkrio je da je tokom utakmice na klupi čak i saigračima rekao koliko voli da igra sa njim.

"Bukvalno sam tokom meča na klupi rekao da volim da igram sa Dekijem. Tako je pametan, zna kako igra, ne preteruje, vidite kako se ponaša. Sjajan je igrač. Svi volimo da igramo sa njim", nasmejao se Nvora.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta je Navaro promenio?

Dolaskom Ibona Navara promenio se i način na koji Zvezda funkcioniše na parketu. Posebno se primećuje veća disciplina u odbrani, a Nvora smatra da su jasno definisana pravila jedan od glavnih razloga za napredak ekipe.

"Najveća promena je što imamo pravila. Zna se gde treba da budeš i šta da radiš. Mislim da nismo to imali toliko prošle sezone. Kada postoje ta pravila, to olakšava stvari da igraš odbranu. Ako znaš da će saigrači da ti pomognu, da ćete da pomažete jedni drugima, to pomaže. Imamo tim koji želi da igra odbranu, trener ima određena pravila, čuvamo leđa jedni drugima. Kada neko pogreši, tu je neko da pokrije grešku i da ti čuva leđa".

Promene su vidljive i u napadu. Za razliku od prošle sezone, kada su se akcije često završavale individualnim rešenjima, sada je veći akcenat na protoku lopte i uključivanju svih igrača.

"Najveća adaptacija je u tome što ne igramo toliko izolacija. Previše smo igrali izolaciju prošle sezone, sada se kreira za sve. Pogledajte statistiku, svi su poentirali. Znam da je teško svima, meni ume da bude teško kada nisam uključen. Zato je bitno za ceo tim da svi osećaju da su deo ekipe. Što se mene tiče, dobro se osećam. Kao tim imamo bolji protok lopte, zna se ko je gde u napadu. Nadam se da će da bude još bolje kako sezona bude odmicala".

"Čekajte sa Boldvinom, niko neće moći da ga čuva!"

Posebnu pažnju privukle su Nvorine reči o Patriku Boldvinu. Trener Navaro nedavno je poručio da Amerikanac mora da promeni mentalitet i popravi određene stvari u igri, posebno u odbrani. Ipak, Nvora ne vidi razlog za zabrinutost i uveren je da će njegov saigrač vremenom pokazati pravi kvalitet.

"Pat je sjajan, vešt je, biće dobro. Velika je to promena. I ja sam prošao kroz to. Četiri godine sam bio u NBA ligi, pa sam došao u Efes. Promena je velika, igra je drugačija. Prvih nekoliko meseci ume da bude teško. Pričaćemo sa njim, nisam zabrinut za njega".

Nvora smatra da bi Boldvin mogao da bude posebno opasan ukoliko se bude koristio na poziciji centra. Njegova veština, šut i sposobnost da raširi protivničku odbranu mogli bi da predstavljaju ozbiljan problem za rivale.

"Vidite koliko je vešt. Posebno ako igra na petici. Ako to shvati, mislim da neće biti mnogo centara koji mogu da ga prate i čuvaju. Kako šutira, širi teren, kreće se, ako nauči i da on njih čuva - biće neverovatan za nas. Potreban je period adaptacije. Verujem u njega, saigrači isto, trener takođe. Potrebno je više vremena ponekad" - zaključio je Nvora.