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Košarkaši Real Madrida ostvarili su ubedljivu pobedu nad ekipom Manrese 120:83, u utakmici španske ACB lige, odigranoj u Madridu.

1/6 Vidi galeriju KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

"Kraljevski klub" posle važne pobede protiv Paartizana u Evroligi, prikazao je izuzetno efikasnu napadačku igru i u domaćem šampionatu, gde je postigao čak 120 poena, čime je zabeležio treću najveću timsku poentersku partiju u ovom veku u okviru Liga Endesa.

Real je imao čak 25 asistencija i 48 skokova, dok je Manresa utakmicu završila sa 16 asistencija i 28 uhvaćenih lopti.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Olivije Sar sa 16 poena, dok je Gabrijele Proćida dodao 15.

Na dvocifrenom učinku bili su i Smit sa 14, Okeke sa 11, kao i Pradilja i Maledon sa po 10 poena.

U ekipi Manrese najviše se istakao Karlos Agbo sa 12 poena, dok je Trej Alen postigao 11. Niko Ongenda ubacio je 10 poena, a Jan Minčev završio je meč sa 13.

Real je posebno dobro šutirao za dva poena, pogodivši 27 od 38 pokušaja, odnosno 71,1 odsto. Sa distance je bio nešto manje precizan, sa 12 pogođenih trojki iz 34 pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak od 30/39.