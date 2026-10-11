Svi događaji
Od najnovijeg
20:01

1. četvrtina

20:01

Počela je utakmica

Dobra vest je povratak Lamara Stivensa u tim.

U timu neka Karlika Džonsa, kako bi se odmorio za duplo kolo u Evroligi.

16:49

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:47

Sastavi

PARTIZAN - BEČ

Hala: Beogradska arena

Sudije:  Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov 

PARTIZAN: Olmen, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja

BEČ: Radovčić, Zimonjić, Mvaka, Jovanović, Langović, Nije, Novaković, Stazić, Gan, Šefild, Kureš. Trener: Dragan Bajić