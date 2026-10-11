PATTIZAN - BEČ 0:0
Košarka
PARTIZAN - BEČ: Dobra vest za crno-bele stigla pred meč
Košarkaši Partizana u okviru 23. kola grupe B ABA lige dočekuju Beč.
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20:01
Počela je utakmica
Dobra vest je povratak Lamara Stivensa u tim.
U timu neka Karlika Džonsa, kako bi se odmorio za duplo kolo u Evroligi.
16:49
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16:47
Sastavi
PARTIZAN - BEČ
Hala: Beogradska arena
Sudije: Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov
PARTIZAN: Olmen, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja
BEČ: Radovčić, Zimonjić, Mvaka, Jovanović, Langović, Nije, Novaković, Stazić, Gan, Šefild, Kureš. Trener: Dragan Bajić
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