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Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Beč 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18), u utakmici trećeg kola Grupe B ABA lige.

U dvorani "Aleksandar Nikolić" svi igrači Partizana upisali su se među strelce, Luka Vildosa postigao je 15 poena uz sedam asistencija i pet skokova, a po 15 poena postigli su i Žofri Lovernj i Bandža Si.

KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nikola Tanasković pobedi je doprineo sa 14 poena, Arijan Lakić sa 11, a Itan Tompson sa 11 poena.

U ekipi Beča najefikasniji su bili Nikola Jovanović sa 18 poena uz šest skokova, Aleksandar Langović sa 17 poena uz šest skokova i Grent Šerfild sa 14 poena.

Partizan ima obe pobede, a Beč je pretrpeo oba poraza. Crno-beli su u dva odigrana meča napravili koš razliku plus 45 i zaseli na čelo grupe B. Dve pobede imaju Dubai i Bosna, naredni rival tima Đoana Penjaroje.



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U sledećem kolu Partizan će igrati na gostujućem terenu protiv Bosne, a Beč će dočekati Zadar.

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