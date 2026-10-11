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Košarkaši Partizana u okviru trećeg kola ABA lige dočekuju Beč, a trener Đoan Penjaroja odlučio je da u sastav za ovaj duel ne uvrsti Karlika Džonsa.

Sa druge strane, dobra vest za crno-bele jeste povratak Lamara Stivensa, koji se oporavio od povrede i ponovo je na raspolaganju stručnom štabu.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Partizan je na premijeri regionalnog takmičenja savladao Megu, a posle susreta sa Bečom očekuje ga veoma zahtevan raspored. Crno-beli će odigrati duplo kolo Evrolige, najpre protiv Panatinaikosa u Beogradskoj areni, a potom protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Sastav Partizana za meč sa Bečom: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj i Si.

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