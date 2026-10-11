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Košarkaši FMP-a pobedili su u Novom Mestu domaću Krku 79:68 (21:17, 24:21, 19:10, 15:20), u utakmici trećeg kola Grupe A ABA lige.

FMP su predvodili Marko Kovačević sa 18 poena i četiri skoka, Džamaja Nil sa 16 poena i sedam skokova i Brendon Raš sa 16 poena.

Filip Rebrača pobedi je doprineo sa 10 poena, a Nikola Rebić sa sedam poena i pet asistencija.

U ekipi Krke najefikasniji je bio Gejlin Smit sa 19 poena uz šest skokova, dok je Dijante Boldvin imao 12 poena, sedam asistencija i četiri skoka. Jon Dolničar dodao je osam poena, a Urban Oman sedam poena i osam skokova.

FMP ima obe pobede u Grupi A, a Krka je pretrpela oba poraza.

U sledećem kolu FMP će dočekati Široki, a Krka će dočekati Crvenu zvezdu.

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