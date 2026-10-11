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Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Beč 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18), u utakmici trećeg kola Grupe B ABA lige.

1/5 Vidi galeriju KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U dvorani "Aleksandar Nikolić" svi igrači Partizana upisali su se među strelce, Luka Vildosa postigao je 15 poena uz sedam asistencija i pet skokova, a po 15 poena postigli su i Žofri Lovernj i Bandža Si.

Nikola Tanasković pobedi je doprineo sa 14 poena, Arijan Lakić sa 11, a Itan Tompson sa 11 poena.

Tri od svojih 15 poena Luka Vildosa je postigao uz zvuk sirene za istek prvog poluvremena.

Bek Partizana je dobio loptu, stigao nadomak polovine i potom od table pogodio trojku.