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Partizan je savladao Beč u Beogradu u utakmici 3. kola grupe B ABA lige sa 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18).

Crno-beli su zadržali maksimalan učinak iz dve odigrane utakmice, dok je Beč doživeo drugi poraz.

KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ekipu Đoana Penjaroje očekuje duplo kolo u Evroligi, protiv Panatinaikosa Željka Obradovića u Beogradu i u gostima protiv Fenerbahčea.

Trener crno-belih izneo je svoje utiske posle meča.

"Srećan sam što smo pobedili, ali nismo igrali konstantno 40 minuta. Imali smo problema u drugom poluvremenu sa pikenrol situacijama, napravili su dosta lakih pozicija. Moralo da popravimo odbranu. Dobra je pobeda i duga je nedelja pred nama sa tri utakmice. Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu. Sutra nam treba dobar trening da se pripremimo za Panatinaikos", rekao je Penjaroja.

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