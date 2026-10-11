PENJAROJA ZADOVOLJAN POSLE BEČA: Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu...
Partizan je savladao Beč u Beogradu u utakmici 3. kola grupe B ABA lige sa 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18).
Crno-beli su zadržali maksimalan učinak iz dve odigrane utakmice, dok je Beč doživeo drugi poraz.
Ekipu Đoana Penjaroje očekuje duplo kolo u Evroligi, protiv Panatinaikosa Željka Obradovića u Beogradu i u gostima protiv Fenerbahčea.
Trener crno-belih izneo je svoje utiske posle meča.
"Srećan sam što smo pobedili, ali nismo igrali konstantno 40 minuta. Imali smo problema u drugom poluvremenu sa pikenrol situacijama, napravili su dosta lakih pozicija. Moralo da popravimo odbranu. Dobra je pobeda i duga je nedelja pred nama sa tri utakmice. Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu. Sutra nam treba dobar trening da se pripremimo za Panatinaikos", rekao je Penjaroja.