"Srećan sam što smo pobedili, ali nismo igrali konstantno 40 minuta. Imali smo problema u drugom poluvremenu sa pikenrol situacijama, napravili su dosta lakih pozicija. Moralo da popravimo odbranu. Dobra je pobeda i duga je nedelja pred nama sa tri utakmice. Moramo da kontrolišemo vreme koje igrači provode na terenu. Sutra nam treba dobar trening da se pripremimo za Panatinaikos", rekao je Penjaroja.