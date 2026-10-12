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Nikola Jokić je još jednom pokazao da njegov značaj za Denver Nagetse daleko prevazilazi ono što radi na parketu!

Srpski košarkaš ostvario je tripl-dabl za samo tri četvrtine u pripremnom meču protiv Čikago Bulsa, a kada je završio svoj deo posla na terenu, nije prestao da bude uključen u utakmicu. Naprotiv!

NBA je objavila snimak na kojem se vidi kako Jokić i sa klupe prati dešavanja na terenu, komunicira sa saigračima i daje im instrukcije. Nije slučajno što je uz video stigao i nadimak "Coach Joker" - odnosno trener Džoker. Somborac je još jednom pokazao da je lider koji ne razmišlja samo o sopstvenom učinku, već i o tome kako da pomogne ekipi da stigne do cilja.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na klupi Denvera Foto: Screenshot

A na parketu je, kao i mnogo puta do sada, radio gotovo sve! Jokić je za 26 minuta i 29 sekundi zabeležio 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, čime je do tripl-dabla stigao pre početka poslednje četvrtine. Pogodio je osam od 12 šuteva iz igre, a njegov učinak još jednom je pokazao koliko različitih načina ima da utiče na igru.

Ipak, ono što se dogodilo nakon njegovog izlaska sa parketa posebno je privuklo pažnju. Ostao je uz ekipu, pratio svaki detalj i pokušavao da pomogne saigračima savetima i instrukcijama. Upravo takvi momenti pokazuju koliko je njegova uloga važna i kada nije na terenu.

Njegov uticaj ne meri se samo poenima, skokovima i asistencijama, već i poverenjem koje ima u svlačionici, razumevanjem igre i željom da pomogne timu čak i sa klupe.

Denver je u ovom pripremnom susretu slavio protiv Čikaga rezultatom 133:128, a uz Jokića se istakao i Aron Gordon sa 25 poena.

Tripl-dabl za tri četvrtine, pa aktivna uloga uz saigrače i kada je seo na klupu - Jokić je još jednom pokazao zašto je mnogo više od vrhunskog košarkaša. Džoker ne mora da bude na parketu da bi imao uticaj na igru!