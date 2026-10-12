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Nikola Jokić još nije ni počeo novu NBA sezonu, a već je u centru pažnje američke javnosti!

Srpski as blista u predsezoni, a tripl-dabl za samo 26 minuta protiv Čikaga još je jedan pokazatelj njegove košarkaške magije. O Jokićevom neverovatnom talentu pisao je i prestižni američki portal "Sports Illustrated", koji ga je uporedio sa čak trojicom velikana NBA lige.

Karim Abdul-Džabar, Medžik Džonson i Lari Bird - tri legendarna imena, tri različita košarkaška stila, a prema oceni novinara Linkolna Hejla, Jokićevu igru moguće je doživeti kao spoj sva tri!

I dok se tokom leta postavljalo pitanje može li centar Denver Nagetsa ponovo da podigne nivo svoje igre i izdrži napore duge sezone, Somborac je već u prvom pripremnom meču poslao poruku da ga ne treba otpisivati.

Potez zbog kojeg su Amerikanci ostali bez teksta!

U susretu protiv Jute Džez Jokić je na parketu proveo svega 14 minuta, postigao tri poena, uhvatio tri skoka i podelio sedam asistencija. Ipak, statistika nije bila ono o čemu se najviše pričalo. U centru pažnje našlo se njegovo neverovatno dodavanje iza leđa, kojim je pronašao Kema Džonsona u uglu za preciznu trojku.

Lopta je prošla kroz odbranu Jute, a Jokić je još jednom pokazao da na košarkaškom terenu vidi rešenja koja drugima često ne padaju na pamet. Upravo taj potez bio je povod za analizu portala "Sports Illustrated", čiji je novinar Linkoln Hejl istakao da srpski centar i dalje ima sposobnost da iznenadi čak i one koji su navikli na njegova čuda.

"Tokom čitave letnje pauze postavljala su se pitanja da li Jokić može ponovo da iznese teret iscrpljujuće sezone i da povuče Denver ka samom vrhu. Međutim, ako je iko imao sumnje, Nikola ih je otklonio čim je izašao na teren. U prvoj četvrtini protiv Jute poslao je pas iza leđa preko čitavog terena, kroz šumu od trojice defanzivaca, direktno u ruke Kemu Džonsonu na trojci. To je jedna od najboljih asistencija koje ćete videti", navodi Hejl.

"Gledati Jokića je kao gledati Karima, Medžika i Birda istovremeno!"

Američki novinar nije se zaustavio samo na pohvalama za jednu asistenciju. Posebno je naglasio da Jokićevu igru vredi pratiti čak i tokom pripremnog perioda, kada utakmice uglavnom privlače manje pažnje nego susreti u regularnom delu sezone.

Hejl je otišao i korak dalje, uporedivši način na koji Jokić igra sa stilovima trojice velikana koji su obeležili istoriju NBA lige.

"Rizikujući da zvučim previše dramatično, moram reći da je gledati Jokića na terenu isto što i istovremeno gledati Karima (Abdul-Džabara), Medžika (Džonsona) i (Larija) Birda. On je i dalje toliko dobar i poseban. Jokić je najbolji dodavač na svetu. Upravo smo videli jednu od najvećih asistencija svih vremena, a tek je predsezona!"

Ovakvo poređenje dovoljno govori o utisku koji je srpski košarkaš ostavio. Jokić spaja pregled igre, osećaj za dodavanje i sposobnost da organizuje napad na način koji se ne viđa često ni kod najvećih zvezda. A sve to demonstrirao je u utakmici u kojoj mu poentiranje očigledno nije bilo u prvom planu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na klupi Denvera Foto: Screenshot

Da li su Jokićevi najbolji dani prošli? Amerikanac ima poruku!

Posebno zanimljiv deo analize odnosi se na pitanje koje se povremeno provlačilo kroz američke košarkaške rasprave tokom leta - da li Jokić može da nastavi da igra na vrhunskom nivou ili se približava periodu u kojem će njegov uticaj na igru početi da opada.

Hejl je podsetio i na još jedno Jokićevo dodavanje sa utakmice protiv Jute. Srbin je poslao loptu preko gotovo čitavog terena, u stilu kvoterbeka iz američkog fudbala, a Kristijan Braun akciju je završio zakucavanjem.

Novinar "Sports Illustrateda" smatra da čak i pripremne utakmice mogu da budu vredne gledanja kada je Jokić na parketu, jer je dovoljno samo nekoliko minuta da pokaže nešto što se dugo pamti.

"U NBA predsezoni u oktobru sreća je ako i četvrtina redovnih gledalaca isprati egzibicione mečeve. Ali kada je neko poput Jokića na parketu, vredi ispratiti svaki minut, jer gledamo živu legendu. Da li je prošao svoj zenit i da li je istrošen? Uključite prenos i uverite se sami", zaključuje se u tekstu "Sports Ilustrejteda".

Sezona je tek pred vratima, a ako je suditi po prvim potezima, Jokić nema nameru da prestane da oduševljava. Dok drugi raspravljaju o njegovom zenitu, Somborac na parketu nastavlja da radi ono što najbolje zna - da košarku učini jednostavnom, čak i kada izvodi poteze koji deluju nemoguće.