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Nikola Jokić ponovo očarao!

Srpski as priredio je pravi šou protiv Čikago Bulsa, a društvene mreže preplavili su snimci njegovih neverovatnih asistencija. Pas preko celog terena, pa dodavanje bez gledanja za Erona Gordona - Somborac je još jednom pokazao zbog čega je jedan od najposebnijih košarkaša na planeti!

Denver Nagetsi savladali su Čikago rezultatom 133:128 u predsezonskom meču NBA lige, a Jokiću je bilo potrebno svega 26 minuta da stigne do tripl-dabla. Meč je završio sa 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a pojedini njegovi potezi ponovo su bili priča za sebe.

Pas preko celog terena - kakva majstorija!

Jokić je još jednom demonstrirao neverovatan pregled igre. Umesto da komplikuje, srpski centar je u pravom trenutku pronašao saigrača dugim dodavanjem preko čitavog terena, potezom koji je odmah privukao pažnju ljubitelja košarke.

Gordon nije ni morao da ga pogleda!

A onda je usledio još jedan potez za uživanje! Jokić je dodao loptu Eronu Gordonu bez gledanja, pronašao ga u pravom trenutku i omogućio mu da šutira za tri poena iz ugla. Takva dodavanja odavno su postala zaštitni znak srpskog asa, ali svaki put iznova izazivaju oduševljenje.

I dok je Denver u predsezoni, Jokić već izgleda kao da je u punom takmičarskom ritmu. Tripl-dabl za manje od 27 minuta i asistencije koje se iznova dele na društvenim mrežama još jednom su pokazali koliko njegov uticaj na igru prevazilazi običnu statistiku.

Ako je suditi po onome što prikazuje na parketu, navijači Nagetsa imaju mnogo razloga da sa nestrpljenjem čekaju početak nove NBA sezone.