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Los Anđeles Lejkersi uveliko se pripremaju za novu sezonu NBA lige, a najveća zvezda ekipe Luka Dončić ne krije velike ambicije.

Slovenački superstar veruje da tim ima kvalitet za najviše domete, ali je svestan da pred njim i saigračima ima još mnogo posla.

Dončić se vratio na parket u pripremnoj utakmici protiv Sakramento Kingsa, posle višemesečne pauze zbog povrede. Lejkersi su u prve tri pripremne utakmice zabeležili dve pobede, ali slovenački as ne želi da se ekipa zadovolji dosadašnjim rezultatima.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Verujem da smo šampionska ekipa

Dončić je naglasio da će dobra saradnja između igrača i stručnog štaba biti jedan od ključnih faktora za uspeh u predstojećoj sezoni. Kako ističe, atmosfera na treninzima je takmičarska, ali ekipa istovremeno uživa u zajedničkom radu.

"Veoma je važno da se dobro razumemo sa saigračima i trenerima. Na treninzima smo veoma takmičarski nastrojeni, ali istovremeno uživamo u zajedničkom radu. Verujem da smo šampionska ekipa", poručio je Dončić.

Povreda je prošlost, motivacija je još veća

Slovenački bek iza sebe ima težak period, pošto je prvi put u karijeri bio van terena 200 i više dana. Ipak, ističe da mu je prioritet bio da se potpuno oporavi i spreman dočeka nove izazove.

"Moj cilj je bio da se potpuno oporavim. Imao sam celo leto za to i sada se osećam sjajno. Mislio sam da smo prošle sezone imali ekipu koja je mogla da se bori za šampionski prsten. Bio sam razočaran, imao sam osećaj da sam na neki način izneverio tim. To mi je dodatna motivacija za ovu sezonu", iskreno je priznao as Lejkersa.

Dončić menja pristup, a ima i jedan problem

Lejkersi su tokom leta napravili značajne promene u sastavu, pa bi i Dončićeva uloga u napadu mogla da bude nešto drugačija. Slovenački reprezentativac najavio je da će mnogo igrati i bez lopte, kako bi napad ekipe funkcionisao što bolje.

"Mnogo ću igrati bez lopte, kao što sam radio i prošle sezone. Važno je da napad funkcioniše i da lopta ide", objasnio je Dončić.

Ipak, postoji još jedna stvar na kojoj će morati da poradi. Poznat po ogromnoj borbenosti i želji za pobedom, Luka je priznao da ponekad mora bolje da kontroliše temperament. Nova sezona još nije ni počela, a već je uspeo da zaradi tehničku grešku.

"Veoma sam takmičarski nastrojen. Ali sezona još nije ni počela, a već sam dobio tehničku grešku. Moram da budem bolji u tome", zaključio je Dončić.