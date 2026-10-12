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Nikola Jokić je prethodne noći još jednom demonstrirao svoju košarkašku klasu i predvodio Denver do pobede nad Čikagom, a onda je pažnju privukao i izjavom koja otkriva koliko uživa u igri.

Srpski as, koji je još jednom pokazao koliko voli košarku i pobede, govorio je o detaljima koji odlučuju utakmice, ali i o nečemu što ga posebno raduje dok se Denver priprema za novu sezonu. U pitanju je napredak mlađih igrača, njihova želja da uče i način na koji prihvataju savete.

"Volim da pobeđujem, volim košarku. Mislim da svakoga dana detalji odlučuju, posebno kada igraju mlađi igrači. Drago mi je da vidim kako uče, kako ih to zanima. Stvarno uživam u tome", rekao je Jokić.

Ova izjava pokazuje da Jokić pažnju ne usmerava samo na rezultat i lični učinak. Posebno mu je važno da vidi kako mlađi saigrači napreduju, obraćaju pažnju na detalje i usvajaju stvari koje mogu da im pomognu na parketu.

Upravo su detalji, kako je i sam naglasio, često presudni u košarci. Talentovani igrači mogu da naprave razliku individualnim kvalitetom, ali učenje, razumevanje igre i svakodnevni rad imaju veliku ulogu u njihovom razvoju.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na klupi Denvera Foto: Screenshot

Nije sve u poenima i pobedama

Jokić je odavno poznat po tome što košarku posmatra na svoj način. Iako je jedan od najvećih asova današnjice, u ovoj izjavi u prvi plan nije stavio sopstvene brojke, već zadovoljstvo koje pronalazi u samoj igri i napretku mlađih igrača.

Za Denver je to važna poruka uoči nove sezone, u kojoj će ekipi biti potrebno da funkcioniše kao celina. A ako je suditi po Jokićevim rečima, srpski centar uživa i u tome da gleda kako njegovi saigrači uče i postaju bolji.