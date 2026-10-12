Slušaj vest

Kendrik Perkins bez dlake na jeziku govorio je o problemima Denver Nagetsa, a prst je uperio u Džamala Mareja, od kojeg se očekuje da u najvažnijim utakmicama pokaže zašto ima status Ol-star igrača.

Denver Nagetsi ponovo su pod lupom američke košarkaške javnosti, a pitanje koje se sve glasnije postavlja jeste – može li Nikola Jokić ponovo da odvede ekipu do šampionskog prstena ako ne dobije konkretniju pomoć od svojih saigrača?

Nekadašnji NBA šampion sa Boston Seltiksima i analitičar ESPN-a Kendrik Perkins smatra da je upravo konstantnost Džamala Mareja jedan od ključnih faktora za povratak Denvera na vrh. Prema njegovom mišljenju, od trostrukog MVP-ja Jokića teško je tražiti više, dok se od kanadskog beka očekuje da preuzme veći deo odgovornosti kada se sezona lomi.

"Jokić radi sve i od njega zaista više ništa ne možete da tražite. Dolazimo do Mareja. On jednostavno kao Ol-star igrač mora da bude konstantniji, posebno u plej-ofu. U prošlogodišnjoj seriji protiv Minesote je podbacio", poručio je Perkins.

1/11 Vidi galeriju Džamal Marej u dresu Denvera Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia, Screenshot

Marej pod pritiskom, Jokić bez dovoljne podrške!

Koliko je Denveru potrebno da Marej bude na svom nivou, pokazala je i šesta utakmica protiv Minesote, odigrana 30. aprila 2026. godine. Nagetsi su izgubili sa 110:98 i završili sezonu, a kanadski bek imao je veče za zaborav.

Marej je za više od 40 minuta na parketu postigao svega 12 poena, pogodivši samo četiri od 17 šuteva iz igre. Nije pogodio nijednu od dve trojke koje je pokušao, a utakmicu je završio sa šest skokova i četiri asistencije. Njegov indeks plus-minus iznosio je minus 18, najlošiji među igračima Denvera u tom susretu.

Sa druge strane, Jokić je upisao 28 poena, deset asistencija i devet skokova, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da spreči eliminaciju.

Brojke koje otkrivaju problem!

Paradoks je u tome što je Marej iza sebe imao izuzetno produktivnu regularnu sezonu. Beležio je prosečno 25,4 poena, 4,4 skoka i 7,1 asistenciju, potvrđujući koliko je važan za igru Nagetsa.

Međutim, plej-of je druga priča. U utakmicama u kojima protivnik maksimalno usmeri odbranu na njega, Denveru je neophodno da Marej pronađe način da ostane efikasan i kada mu šut ne ide.

Američki mediji podsetili su i na to da je Marej posle eliminacije preuzeo odgovornost za svoj nastup. Priznao je da je mogao da odigra bolje i da nije uspeo da realizuje šuteve koje inače pogađa.

To je dodatno podgrejalo raspravu o tome da li Denver ima dovoljno pouzdanu podršku za Jokića kada se igra najvažnija košarka u sezoni.

Šta čeka Nagetse?

Denver je 2023. godine osvojio istorijsku titulu, sa Jokićem kao centralnom figurom i Marejem kao jednim od ključnih igrača šampionskog pohoda. Upravo zbog toga očekivanja su i dalje ogromna.

Ali put do novog prstena ne može da zavisi samo od jednog čoveka. Jokić može da razigrava saigrače, kontroliše ritam utakmice i puni statističke kolone, ali protiv najboljih ekipa potrebni su mu i košarkaši koji će preuzeti odgovornost kada se protivnička odbrana skupi oko njega.

Perkinsova poruka zato nije samo kritika Mareja, već i upozorenje Denveru: ako Nagetsi žele da se ponovo bore za titulu, moraju da pronađu način da njihov drugi najveći adut bude pouzdaniji kada je pritisak najveći.

Jokić je svoje dokazao. Sada je pitanje može li Marej da odgovori na izazov - jer bez njegove prave podrške, put do novog NBA trona biće znatno teži.