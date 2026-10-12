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Iako je reč o predsezonskom meču, trostruki MVP je oduševio ljubitelje košarke neviđenom asistencijom iza leđa, bez gledanja je prebacio teren i asistirao Kemu Džonsonu u suprotnom uglu.

I sam Jokić je priznao da mu je to možda i najlepše dodavanje u karijeri, a jedina je šteta što se ovaj majstorluk nije desio tokom zvanične utakmice.

"To je verovatno bilo najbolje dodavanje u mojoj NBA karijeri. Dakle, bio je to dobar pas. Samo sam video prostor i pomislio: zašto da ne? Ispalo je dobro dodavanje", rekao je Jokić, prenosi Denver post.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Eronu Gordonu, Jokićevom saigraču iz Denvera, ovakve majstorije nisu nikakva novost, ali ga je ovaj potez ipak ostavio bez teksta.

"Nije me toliko zadivilo samo dodavanje. Naravno, bilo je neverovatno. Ali njegova sposobnost da pročita odbranu... Akcija nije bila zamišljena tako da on primi loptu na tom mestu. Sam je promenio plan jer je nešto video. A video je dodavanje iza leđa preko terena, ispod koša. To je potpuno suludo", rekao je Gordon.