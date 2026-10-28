SRBIN IZ PRIJEPOLJA STIŽE KOD NIKOLE JOKIĆA! Počeo da trenira košarku sa 15 godina, bio u Megi i OKK Beogradu, a sada ima ŠANSU KARIJERE! Evo svih detalja!
- Ahmet Jonović iz Prijepolja nalazi se na listi od 15 košarkaša za trening kamp Grand Rapidsa, filijale Denver Nagetsa. Ako se nametne stručnom štabu, mogao bi da otvori sebi put ka timu Nikole Jokića.
- Jonović ima 22 godine, visok je 215 centimetara, a košarci se posvetio sa 15 godina. Prošao je Megu i OKK Beograd, a na koledžu Bredli beležio je 8,1 poen, 5,3 skoka i 1,4 asistencije po meču.
Početak nove sezone doneo je dosta poteškoća za Nikolu Jokića i Denver. Nagetsi se vidno muče na parketu - zabeležili su samo jedan trijumf u prva tri susreta, a malo je nedostajalo da dožive sva tri poraza. Uz slabiji start, došlo je i do tenzija sa navijačima, ali bi srpski as uskoro mogao da dobije podršku sunarodnika.
U borbu za mesto u sistemu tima iz Kolorada uključio se 22-godišnji Ahmet Jonović. Prijepoljac je dobio šansu da se kroz trening kamp dokaže u redovima Grand Rapidsa, Denverove filijale u Razvojnoj ligi.
Jonović se nalazi među 15 imena prijavljenih za kamp, a pored njega tu su: Pedro Bredšo, Ti Džej Bikerstaf, Vander Blu, Toni Kar, Stiven Kroul, Ris Dikson-Voters, Trej Edmonds, Temus Fulks, Al Grin, Dejn Gudvin, Kolmen Hokins, Keonte Džouns, Bupi Miler i Emanuel Miler.
Talentovani centar sada ima jasan zadatak - da se nametne stručnom štabu Grand Rapidsa i obezbedi mesto u ekipi, što bi mu kasnije potencijalno otvorilo vrata i samih Nagetsa.
Ko je Ahmet Jonović?
Jonović je rođen 11. decembra 2003. godine u Prijepolju, visok je 215 centimetara i nosi nadimak „Meta“. Sportski put započeo je na karateu, dok se košarci posvetio sa 15 godina. Prošao je kroz mlađe kategorije Mege, a u seniorskoj konkurenciji nastupao je u KLS-u noseći dres OKK Beograda.
Pred sezonu 2022/23. doneo je odluku da karijeru nastavi u SAD, gde je kompletno koledž školovanje proveo na univerzitetu Bredli. Posle debitantske godine u kojoj je nastupio na svega nekoliko mečeva, u sezoni 2023/24. ulazio je u igru sa klupe. Već u takmičarskoj 2024/25. izborio se za znatno veću ulogu i status startnog centra, dok je najbolja izdanja prikazao u sezoni 2025/26, koju je završio sa prosekom od 8,1 poena, 5,3 skokova i 1,4 asistencije po susretu.
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