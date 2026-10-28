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Početak nove sezone doneo je dosta poteškoća za Nikolu Jokića i Denver. Nagetsi se vidno muče na parketu - zabeležili su samo jedan trijumf u prva tri susreta, a malo je nedostajalo da dožive sva tri poraza. Uz slabiji start, došlo je i do tenzija sa navijačima, ali bi srpski as uskoro mogao da dobije podršku sunarodnika.

U borbu za mesto u sistemu tima iz Kolorada uključio se 22-godišnji Ahmet Jonović. Prijepoljac je dobio šansu da se kroz trening kamp dokaže u redovima Grand Rapidsa, Denverove filijale u Razvojnoj ligi.

1/4 Vidi galeriju Ahmet Jonović Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Keith Gillett/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Jonović se nalazi među 15 imena prijavljenih za kamp, a pored njega tu su: Pedro Bredšo, Ti Džej Bikerstaf, Vander Blu, Toni Kar, Stiven Kroul, Ris Dikson-Voters, Trej Edmonds, Temus Fulks, Al Grin, Dejn Gudvin, Kolmen Hokins, Keonte Džouns, Bupi Miler i Emanuel Miler.

Talentovani centar sada ima jasan zadatak - da se nametne stručnom štabu Grand Rapidsa i obezbedi mesto u ekipi, što bi mu kasnije potencijalno otvorilo vrata i samih Nagetsa.

Ko je Ahmet Jonović?

Jonović je rođen 11. decembra 2003. godine u Prijepolju, visok je 215 centimetara i nosi nadimak „Meta“. Sportski put započeo je na karateu, dok se košarci posvetio sa 15 godina. Prošao je kroz mlađe kategorije Mege, a u seniorskoj konkurenciji nastupao je u KLS-u noseći dres OKK Beograda.

Pred sezonu 2022/23. doneo je odluku da karijeru nastavi u SAD, gde je kompletno koledž školovanje proveo na univerzitetu Bredli. Posle debitantske godine u kojoj je nastupio na svega nekoliko mečeva, u sezoni 2023/24. ulazio je u igru sa klupe. Već u takmičarskoj 2024/25. izborio se za znatno veću ulogu i status startnog centra, dok je najbolja izdanja prikazao u sezoni 2025/26, koju je završio sa prosekom od 8,1 poena, 5,3 skokova i 1,4 asistencije po susretu.

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