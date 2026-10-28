LUKA DONČIĆ PISAO ISTORIJU LEJKERSA, ALI - UZALUD! Slovenac plesao po terenu, pa izgubio!
- Luka Dončić je ubacio 41 poen, uz devet asistencija i pet skokova, ali Los Anđeles Lejkersi su kod kuće izgubili od Portlanda 134:129.
- Portland je tako ostao neporažen i stigao do treće pobede u tri meča, dok je Lejkersima ovo prvi poraz u sezoni.
- Dončić je postao tek šesti igrač u istoriji Lejkersa sa najmanje 20 utakmica od 40+ poena, i to u samo 96 nastupa.
Slovenački as Luka Dončić nastavlja sa sjajnim igrama ove sezone, ali to prethodne noći nije bilo dovoljno njegovim Los Anđeles Lejkersima. Tim iz Kalifornije pretrpeo je prvi poraz u aktuelnoj NBA sezoni, pošto je na svom parketu, posle neizvesne završnice, izgubio od Portlanda rezultatom 134:129.
Trejlblejzersi su ovim trijumfom zadržali maksimalan učinak i upisali treću pobedu iz tri odigrana susreta, dok domaćinu nije pomoglo ni novo MVP izdanje slovenačkog košarkaša. Dončić je susret okončao sa 41 poenom, devet asistencija i pet skokova, uz odlične procente šuta iz igre (12/22, od čega šest ubačenih trojki), kao i 11 uspešno izvedenih slobodnih bacanja.
Ovom partijom Dončić se upisao i u istorijske knjige franšize. Postao je tek šesti igrač u istoriji Lejkersa koji je na najmanje 20 utakmica ubacio preko 40 poena. Pre njega su do te granice stigli Džordž Majken, Šekil O'Nil, Džeri Vest, Eldžin Bejlor i Kobi Brajant, ali niko od njih to nije uspeo da učini u svega 96 odigranih mečeva u dresu tima iz Los Anđelesa.
Uz raspoloženog Dončića, u redovima Lejkersa istakli su se još Ostin Rivs sa 26 postignutih poena i Sandro Mamukelašvili, koji je dodao 17.
Pobednički sastav Portlanda predvodili su Deni Avdija i Dža Morant sa po 23 poena, Džru Holidej je ubacio 22, dok se Demijan Lilard zaustavio na 21 poenu.
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