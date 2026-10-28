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Slovenački as Luka Dončić nastavlja sa sjajnim igrama ove sezone, ali to prethodne noći nije bilo dovoljno njegovim Los Anđeles Lejkersima. Tim iz Kalifornije pretrpeo je prvi poraz u aktuelnoj NBA sezoni, pošto je na svom parketu, posle neizvesne završnice, izgubio od Portlanda rezultatom 134:129.

Trejlblejzersi su ovim trijumfom zadržali maksimalan učinak i upisali treću pobedu iz tri odigrana susreta, dok domaćinu nije pomoglo ni novo MVP izdanje slovenačkog košarkaša. Dončić je susret okončao sa 41 poenom, devet asistencija i pet skokova, uz odlične procente šuta iz igre (12/22, od čega šest ubačenih trojki), kao i 11 uspešno izvedenih slobodnih bacanja.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Portland Trejlblejzers Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Ovom partijom Dončić se upisao i u istorijske knjige franšize. Postao je tek šesti igrač u istoriji Lejkersa koji je na najmanje 20 utakmica ubacio preko 40 poena. Pre njega su do te granice stigli Džordž Majken, Šekil O'Nil, Džeri Vest, Eldžin Bejlor i Kobi Brajant, ali niko od njih to nije uspeo da učini u svega 96 odigranih mečeva u dresu tima iz Los Anđelesa.

Uz raspoloženog Dončića, u redovima Lejkersa istakli su se još Ostin Rivs sa 26 postignutih poena i Sandro Mamukelašvili, koji je dodao 17.

Pobednički sastav Portlanda predvodili su Deni Avdija i Dža Morant sa po 23 poena, Džru Holidej je ubacio 22, dok se Demijan Lilard zaustavio na 21 poenu.

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