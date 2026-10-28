Slušaj vest

Košarkaški klub Cibona saopštio je danas da je Ivan Tomas novi trener tog kluba.

Tomas, koji je na toj funkciji zamenio Ivana Rudeža, potpisao je ugovor do kraja sezone.

"Cibona je klub čiji sam dres nosio i u kojem sam postao trener, pa ovaj povratak za mene ima posebnu težinu. Zahvaljujem upravi i sportskom direktoru na poverenju. Svestan sam odgovornosti koju nosi klupa Cibone i jedva čekam da krenemo sa radom", rekao je Tomas, prenosi klub.

"Preuzimam ekipu koja ima kvalitet, karakter i jasne ciljeve. Naš zadatak je da iz utakmice u utakmicu budemo bolji i da navijači u nama prepoznaju tim koji se bori za svaku loptu", dodao je on.

Tomas je trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Cibone, a od 2016. do 2018. bio je pomoćni trener seniorske ekipe. ; Prvi samostalni seniorski angažman preuzeo je 2018. u Zaboku, koji je u dva navrata vodio ukupno šest sezona u Premijer ligi, a između ta dva mandata vodio je Bosco. Bio je i selektor juniorske reprezentacije Hrvatske, kao i član stručnog staba seniorske reprezentacije.

Tomas će ekipu prvi put predvoditi već u petak kada če Cibona u Košarkaškom centru "Dražen Petrović" dočekati Igokeu u šestom kolu ABA lige.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: