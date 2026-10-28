OPŠTI HAOS U DENVERU ZBOG JOKIĆA! Američki novinar zahteva Nikolino IZVINJENJE: "Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao?!"
- Denver je sezonu otvorio ubedljivim porazom od Golden Stejta, a navijači su ekipu ispratili zvižducima, što je iznerviralo Nikolu Jokića.
- Američki novinar Skoti Gejndž tražio je da se Jokić izvini navijačima, dok je Srbin poručio da takvi ljudi nisu pravi navijači.
Ubedljiv poraz Denver Nagetsa na otvaranju nove NBA sezone protiv Golden Stejt Voriorsa doneo je neočekivane tenzije na relaciji tim - tribine. Razočarani izdanjem svojih ljubimaca, navijači u Koloradu ispratili su ekipu zvižducima, što je izazvalo oštru reakciju Nikole Jokića odmah po završetku meča:
"Ako mene pitate, ne moraju više ni da dolaze."
Ova izjava srpskog centra, data u trenucima vruće glave nakon lošeg starta takmičenja, naišla je na oštru osudu lokalnih medija. Novinar Skoti Gejndž sa lokalnog „Kanala 9” javno je prozvao trostrukog MVP-ja i poručio da je dužan da uputi izvinjenje tribinama.
"Nikola Jokić duguje Denver Nagetsima izvinjenje. Tako je, najbolji igrač Denvera u istoriji duguje navijačima izvinjenje. Posle jako loše utakmice Denvera na otvaranju sezone kod kuće, navijači su ih izviždali", poručio je Gejndž u televizijskom prilogu, a zatim prokomentarisao Jokićevu reakciju:
"Hajde Nikola, sigurno si žešći od toga."
U prilogu je potom emitovan nastavak izjave srpskog asa: „Ako mene pitaju ne moraju više da dolaze”, na šta je Gejndž ironično reagovao:
"Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao u Areni? Uaaa. Nikola Jokić nije mekan. To je slabo. Navijači u Koloradu su ponosni, pametni, znaju kada njihov tim ne daje sve od sebe. To je ono što ovo mesto čini gradom košarke, i imaju svako pravo zvižde."
Tokom ovog segmenta u pozadini je prikazivan Jokićev incident i udaranje s leđa Markifa Morisa, a prilog je nastavljen primerima drugih poznatih sportista iz Kolorada koji su zvižduke prihvatali bez zamerki. Gejndž je svoj stav zaključio rečima:
"Izgleda da postoje dve vrste ljudi na ovom svetu. Nikola Jokić duguje navijačima izvinjenje, a navijači ga Nikoli ne duguju."
Šta je tačno rekao Nikola Jokić?
Vidno frustriran ishodom meča protiv Voriorsa i ponašanjem publike, Jokić je pred novinarima ostao pri izrečenom stavu, osvrnuvši se na svoja dosadašnja iskustva sa tribina:
"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu."
Na pitanje da napravi poređenje sa atmosferom u kojoj je ranije igrao, centar Denvera je zaključio:
"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Verovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači."
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