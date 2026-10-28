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Ubedljiv poraz Denver Nagetsa na otvaranju nove NBA sezone protiv Golden Stejt Voriorsa doneo je neočekivane tenzije na relaciji tim - tribine. Razočarani izdanjem svojih ljubimaca, navijači u Koloradu ispratili su ekipu zvižducima, što je izazvalo oštru reakciju Nikole Jokića odmah po završetku meča:

"Ako mene pitate, ne moraju više ni da dolaze."

Ova izjava srpskog centra, data u trenucima vruće glave nakon lošeg starta takmičenja, naišla je na oštru osudu lokalnih medija. Novinar Skoti Gejndž sa lokalnog „Kanala 9” javno je prozvao trostrukog MVP-ja i poručio da je dužan da uputi izvinjenje tribinama.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

"Nikola Jokić duguje Denver Nagetsima izvinjenje. Tako je, najbolji igrač Denvera u istoriji duguje navijačima izvinjenje. Posle jako loše utakmice Denvera na otvaranju sezone kod kuće, navijači su ih izviždali", poručio je Gejndž u televizijskom prilogu, a zatim prokomentarisao Jokićevu reakciju:

"Hajde Nikola, sigurno si žešći od toga."

U prilogu je potom emitovan nastavak izjave srpskog asa: „Ako mene pitaju ne moraju više da dolaze”, na šta je Gejndž ironično reagovao:

"Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao u Areni? Uaaa. Nikola Jokić nije mekan. To je slabo. Navijači u Koloradu su ponosni, pametni, znaju kada njihov tim ne daje sve od sebe. To je ono što ovo mesto čini gradom košarke, i imaju svako pravo zvižde."

Tokom ovog segmenta u pozadini je prikazivan Jokićev incident i udaranje s leđa Markifa Morisa, a prilog je nastavljen primerima drugih poznatih sportista iz Kolorada koji su zvižduke prihvatali bez zamerki. Gejndž je svoj stav zaključio rečima:

"Izgleda da postoje dve vrste ljudi na ovom svetu. Nikola Jokić duguje navijačima izvinjenje, a navijači ga Nikoli ne duguju."

Šta je tačno rekao Nikola Jokić?

Vidno frustriran ishodom meča protiv Voriorsa i ponašanjem publike, Jokić je pred novinarima ostao pri izrečenom stavu, osvrnuvši se na svoja dosadašnja iskustva sa tribina:

"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu."

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Na pitanje da napravi poređenje sa atmosferom u kojoj je ranije igrao, centar Denvera je zaključio:

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Verovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači."

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