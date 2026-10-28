Toronto je sezonu otvorio sa dve pobede , a onda je u trećoj utakmici u sezoni poražen od Minesote. U narednom meču protivnik Reptorsima će biti Orlando.

"Kad Kavaj ne igra, naravno da nam tada nedostaje važan deo. Ali to otvara mogućnost i mnogo prilika drugim momcima. Imamo dovoljno talenta i imamo dovoljno toga u timu da pređemo preko ovoga. Na čunda način, s obzirom na to da je ovo početak sezone to nam daje priliku da radimo na tome. Siguran sam da će mnogi igrači da se pokažu. Fokusiramo se na momke koj su ovde i biće mnogo prilika u ovoj situaciji", kazao je Rajaković.