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Trener Đorđević je istakao da je njegov tim trebalo pre kraja meča da obezbedi prednost i lakše uđe u završnicu.

"Mislim da je trebalo ranije da prelomimo utakmicu i da u završnici odigramo pametnije i sigurnije, uz mnogo bolje razumevanje kako se ovakvi mečevi privode kraju. Imao sam utisak da smo poslednjih tri i po, četiri minuta samo čekali da istekne napad. Do tada smo imali 14 ili 15 poena prednosti. Takve stvari ne bi smele da se dešavaju velikim ekipama”.

Nikad ne znate šta je iza ugla

Srpski stručnjak je dodao da je lepo to što se smatraju favoritima, ali da to moraju da dokažu svojom igrom.

"Mislim da je ovo dugo takmičenje, nikad ne znate šta je iza ugla. Moramo da se fokusiramo na onome što je ispred nas i da idemo korak po korak. Ljudi iz medija analiziraju i komentarišu i ljudi to čitaju, što je jako lepo. Stvara se određena euforija. Međutim, za nas koji smo na parketu, sve morate da zaradite. Sve ono o čemu ljudi pričaju", poručio je Aleksandar Đorđević.

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