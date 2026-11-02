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Košarkaši Ilirije pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 84:82 (20:25, 16:21, 19:23, 29:13), u meču šestog kola Grupe B ABA lige.

Studentski centar je četiri minuta pre kraja meča vodio sa 82:68, da bi slovenački tim u nastavku napravio seriju 16:0 i zabeležio drugu pobedu u regionalnom takmičenju.

ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

Najefikasniji u ekipi iz Ljubljane bio je srpski igrač Stefan Todorović sa 21 poenom, uz četiri skoka i tri asistencije, dok je Edo Murić postigao poen manje, uz tri skoka.

Najbolji učinak u podgoričkoj ekipi imao je Antonio Jordano sa 20 poena i tri skoka, a srpski igrač Aleksa Uskoković je dodao 14 poena, uz šest asistencija i četiri skoka.

Ilirija na četvrtom mestu Grupe B ima skor 2/3, dok je Studentski centar na poslednjem, 10. mestu, sa svih pet poraza.

U narednom kolu Ilirija dočekuje Beč, a Studentski centar gostuje Partizanu.

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Aleksandra Kostić, ženski sudija Izvor: Kurir