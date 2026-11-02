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Luka Dončić još jednom je podsetio ko je glavni kada se na NBA parketu upale reflektori!

Slovenački as odigrao je utakmicu za pamćenje, ubacio čak 45 poena i predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Torontom rezultatom 131:125. Ipak, spektakl u Los Anđelesu nije obeležila samo njegova košarkaška magija – na parketu je bilo i žestokih duela, nervoze i koškanja, a u centru pažnje našli su se Dončić, Skoti Barns i trener Reptorsa Darko Rajaković!

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Toronta Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Dončić je meč završio sa 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti, uz čak osam pogođenih trojki. Posebno impresivno zvuči podatak da je četiri puta zaredom u NBA ligi postigao najmanje 37 poena. Granicu od 40 poena prešao je već 20. put u svojih prvih 98 utakmica regularnog dela sezone u dresu Lejkersa.

A kako je sve izgledalo na parketu? Luka je od samog početka krenuo silovito. Već u prvoj četvrtini ubacio je 16 poena, pogodivši četiri trojke, pa je Toronto od starta imao ozbiljan problem da pronađe način da ga zaustavi. Na velikom odmoru Slovenac je već imao 24 poena i osam skokova.

Njegova dominacija nije se završila na napadu. Pet ukradenih lopti dodatno govori o tome koliko je bio prisutan na obe strane terena. Dončić je drugi put u dresu Lejkersa ostvario učinak od najmanje 40 poena, 10 skokova i pet ukradenih lopti. Verovali ili ne, nijedan drugi igrač ove franšize nije uspeo da spoji takve brojke još od sezone 1982/83!

Varnice sa Barnsom i tehnička za Rajakovića

Ipak, nije sve proteklo mirno. Dončić i Skoti Barns imali su nekoliko žestokih duela. U trećoj četvrtini njih dvojica su čak dobili obostrane lične greške, dok je Barns u istom periodu zaradio i tehničku grešku.

Ni Darko Rajaković nije uspeo da ostane po strani. Trener Toronta kažnjen je tehničkom greškom u drugoj četvrtini, u trenutku kada su Lejkersi dodatno povećavali prednost. Očigledno je da srpski stručnjak nije bio zadovoljan dešavanjima na parketu, a njegova ekipa imala je sve više problema da odgovori raspoloženom domaćinu.

Lejkersi su u jednom trenutku treće četvrtine imali čak 26 poena prednosti (102:76), pa je delovalo da je pitanje pobednika rešeno. Međutim, Reptorsi nisu želeli da se predaju. Uspeli su da se vrate u utakmicu i smanje zaostatak na jednocifren broj poena, ali su Dončić i Ostin Rivs pokrenuli seriju kojom je domaćin ponovo uspostavio kontrolu.

Drama se nastavila i u završnici. Kada je delovalo da su Lejkersi već završili posao i povukli najbolje igrače sa parketa, rezervisti Toronta postigli su čak 11 poena za svega 40 sekundi! Prednost domaćina istopila se na samo pet poena, pa su Dončić, Rivs i Voker Kesler morali da se vrate u igru i pomognu ekipi da izbegne potpuni preokret.

Luka je na kraju stavio tačku na neizvesnost, a Lejkersi su sačuvali pobedu 131:125.

Kesler i Rivs odlični, Toronto bez odgovora

Uz Dončića, značajan doprinos dali su Ostin Rivs sa 19 poena i Voker Kesler sa 16 poena i 15 skokova. Kesler je pritom upisao i tri blokade, dok je Rivs bio važan faktor u napadu kada je Toronto pokušavao da se vrati.

Na drugoj strani, Skoti Barns je bio najefikasniji u redovima Reptorsa sa 29 poena, dok je Ar-Džej Baret dodao 22 poena i 10 skokova.

Toronto je tako upisao treći poraz u poslednje četiri utakmice, a dodatni problem predstavlja izostanak Kavaja Lenarda, koji je zbog povrede kolena propustio četvrti uzastopni meč.

Lejkersi su se, s druge strane, vratili na pobednički kolosek posle bolnog poraza od Golden Stejta, kada su prokockali čak 25 poena prednosti.

Poseban trenutak večeri bio je i debi Kamerona Kara, pika prve runde Lejkersa, koji je prvi put zaigrao u NBA ligi u poslednja 103 sekunde utakmice, nakon što je zbog povrede kosog trbušnog mišića propustio prvih šest mečeva.