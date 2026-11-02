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Luka Dončić ne prašta na parketu, a kada mu neko stane na žulj - varnice su neizbežne!

Slovenački as ponovo se našao u centru pažnje zbog žestokog koškanja, ovoga puta sa Skotijem Barnsom iz Toronta, a njihov duel privukao je veliku pažnju "preko bare".

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Toronta Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Tokom utakmice Lejkersa i Reptorsa došlo je do fizičkog kontakta između dvojice košarkaša u borbi za poziciju bez lopte. Barns i Dončić nisu štedeli snagu, a snimak njihovog duela ekspresno je privukao pažnju ljubitelja NBA lige.

Nije ovo bila klasična tuča, ali je bilo dovoljno da pokaže koliko je utakmica bila naelektrisana. Dončić i Barns imali su nekoliko žestokih duela, a njihov susret samo je dodatno začinio veče u kojem je Slovenac zatrpao koš Toronta.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da Barns nije prvi igrač koji se ove sezone našao na suprotnoj strani Dončićevog temperamenta. Već na otvaranju NBA sezone Luka je imao žestoku verbalnu raspravu sa Jaksеlom Lendeborgom, rukijem Golden Stejta.

Njih dvojica su se prepucavala tokom većeg dela druge četvrtine, a situacija je kulminirala kada je Lendeborg dobio tehničku grešku zbog onoga što je govorio slovenačkom asu. Dončić je, međutim, ostao bez kazne, a onda je usledio potez koji je dodatno podgrejao čitavu priču.

Naime, Luka je pogodio spektakularnu trojku sa polovine terena uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena, a potom pokazao prstom ka mladom košarkašu Golden Stejta. Bio je to trenutak koji je dodatno raspalio atmosferu!

Tu se, međutim, nije završilo. Lendeborg je posle utakmice nastavio sa prozivkama i pred novinarima otvoreno kritikovao Dončića, tvrdeći da je izgubio poštovanje prema njemu zbog načina na koji komunicira sa sudijama.

Luka mu nije ostao dužan u verbalnom smislu, ali je poručio da ove sezone pokušava da izbegne tehničke greške i da nije želeo da ulazi u dodatne rasprave.

Američki mediji detaljno su pisali o ovom neobičnom rivalstvu koje je počelo već na prvoj utakmici sezone.

Jedno je sigurno, Dončić ne mora da traži dodatnu motivaciju kada se nađe pred protivnikom koji želi da ga isprovocira. Posle Lendeborga, sada je u centru pažnje i Barns. A NBA sezona tek je počela!