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Malo je transfera koji su izazvali toliko bure kao prelazak Vasilisa Spanulisa iz Panatinaikosa u Olimpijakos 2010. godine. Taj potez označio je kraj bliskog odnosa sa Željkom Obradovićem.

Čuveni srpski menadžer Miško Ražnatović odigrao je ključnu ulogu šokantnom transferu, koji je zauvek promenio odnose između nekadašnjih prijatelja. Sada, međutim, stižu reči koje pokazuju koliko poštovanje grčki as i dalje ima prema čoveku sa kojim je nekada osvajao Evropu.

U velikom derbiju grčkog prvenstva sastali su se Aris, koji predvodi Spanulis, i Panatinaikos, na čijoj klupi sedi Obradović. Slavio je Aris rezultatom 101:91, ali rezultat nije bio jedina tema posle utakmice. U centru pažnje našao se upravo odnos dvojice velikana, a Spanulis nije štedeo komplimente na račun svog nekadašnjeg učitelja.

"Trener Obradović je legenda, najbolji trener koji je ikada radio u evropskoj košarci. Znamo koliko je titula osvojio, šta je sve postigao i koliko je igrača trenirao. Ja sam jedan od njih. Imam ogromno poštovanje prema njemu i mnogo sam naučio od Žoca. Ovo nije duel Spanulisa i Obradovića. Nema tu ničeg ličnog. Zahvalan sam Žocu za sve što me je naučio", poručio je grčki stručnjak.

Ovakve reči imaju posebnu težinu kada se zna kakva je istorija odnosa dvojice košarkaških velikana. Njihova zajednička prošlost bila je ispunjena trofejima, ali je završena jednim od najkontroverznijih transfera u istoriji grčke košarke.

1/10 Vidi galeriju Vasilis Spanulis Foto: @starsport, Profimedia, EPA/CAROLINE BREHMAN

Transfer koji je razorio prijateljstva

Spanulis je 2005. godine stigao u Panatinaikos, gde ga je dočekao upravo Obradović. Pod njegovim vođstvom postao je jedan od najvažnijih igrača evropske košarke, a zajedno su 2009. godine osvojili Evroligu. Delovalo je da je pred njima još mnogo velikih uspeha, ali je usledio potez koji Željko nije mogao da prihvati.

Posle epizode u NBA ligi, Spanulis se vratio u Atinu, ali ne da bi nastavio tamo gde je stao. Umesto zelenog dresa Panatinaikosa, izabrao je crveno-beli Olimpijakos, najvećeg rivala kluba iz kojeg je potekao njegov evropski uspon.

U celoj priči važnu ulogu imao je Miško Ražnatović. Poznati srpski agent učestvovao je u realizaciji transfera koji je izazvao pravi zemljotres u grčkoj košarci. Obradović je smatrao da je način na koji je posao završen ozbiljna izdaja, pa je prekinuo odnose sa nekadašnjim prijateljem i bliskim saradnikom, ali i sa Spanulisom.

Ražnatović je, uprkos svemu, smatrao da je prelazak u Olimpijakos najbolji potez za karijeru svog klijenta. Ipak, posledice su bile velike – godinama nije imao poslovnu saradnju sa Panatinaikosom, a odlazak na utakmice tog kluba za njega je predstavljao ozbiljan bezbednosni rizik.

Žoc godinama nije hteo ni ime da mu spomene!

Koliko je Obradović bio povređen pokazuje i njegova izjava iz 2013. godine, kada je za portal "Mondo" kratko i jasno stavio do znanja da ne želi da govori o bivšem učeniku.

"O njemu ne dajem izjave. I on i ja znamo šta se događalo, to je dovoljno", rekao je tada Željko.

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, vreme je učinilo svoje. U jednom kasnijem intervjuu za grčke medije, Obradović je otvorenije govorio o Spanulisu i njihovom odnosu. Podsetio je kako je insistirao na njegovom dolasku u Panatinaikos, iako su u ekipi već bili Dimitris Dijamantidis i Jaka Lakovič.

Posebno je istakao da je Spanulisu pomogao i kada je želeo da ode u NBA, čak i kada je istekao rok za realizaciju transfera.

"Na kraju smo se razišli, znate tu priču, ali kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi, ja sam kao trener Fenerbahčea na toj utakmici mogao samo da mu aplaudiram. Lični odnos nam se raspao, i on zna veoma dobro zbog čega. Želim mu sve najbolje u životu", govorio je Obradović.

Sa druge strane, Spanulis nikada nije krio koliko duguje srpskom stručnjaku. U više navrata ga je nazivao genijem i jednim od najvećih trenera u istoriji evropske košarke, ističući da mu je Željko dao priliku i pomogao da dostigne vrh.

Sada je posle novog susreta njihovih ekipa ponovo javno izrazio ogromno poštovanje prema Obradoviću. Da li će se nekadašnje prijateljstvo u potpunosti obnoviti, ostaje da se vidi, ali jedno je jasno - Spanulis nije zaboravio čoveka koji mu je otvorio vrata evropske košarkaške elite.