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Ozbiljan udarac za Nikolu Topića!

Oklahoma je odlučila da ne aktivira opciju u ugovoru srpskog plejmejkera za sezonu 2027/28, pa će mladi košarkaš po završetku naredne sezone imati status neograničeno slobodnog igrača. Posle svega kroz šta je prošao od dolaska u Ameriku, pred njim je još jedna velika neizvesnost.

Vest je objavio ESPN, a odluka Oklahome izazvala je pažnju američke košarkaške javnosti. Dok je uprava kluba odlučila da produži saradnju sa Džaredom Mekejnom i Tomasom Sorberom, Topić nije dobio isti tretman.

Mekejnu je aktivirana opcija vredna oko 6,8 miliona dolara, dok je za Sorbera potvrđen nastavak ugovora vredan oko 5,1 milion. Topićeva opcija od približno 7,5 miliona dolara za četvrtu godinu saradnje nije aktivirana.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Povrede, teška bolest, operacija...

Topić je u NBA stigao kao 12. pik na draftu 2024. godine, sa velikim očekivanjima i reputacijom jednog od najtalentovanijih mladih plejmejkera Evrope. Međutim, umesto da odmah pokaže šta zna na najvećoj sceni, usledio je period kakav nijedan sportista ne bi poželeo.

Najpre je zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena propustio kompletnu debitantsku sezonu. Kada se činilo da je najgore iza njega i da konačno može da se posveti košarci, stigle su još teže vesti.

U oktobru 2025. godine dijagnostikovan mu je rak testisa. Morao je na operaciju, a zatim i na hemoterapiju. Generalni menadžer Oklahome Sem Presti tada je saopštio da su lekari veoma optimistični kada je reč o njegovoj dugoročnoj prognozi.

Topić je uspešno završio hemoterapiju početkom 2026. godine, a 12. februara konačno je debitovao u NBA ligi. Njegov prvi nastup izazvao je veliko interesovanje, a navijači Oklahome pozdravili su ga ovacijama.

00:28 Nikola Topić Izvor: Društvene mreže

Do kraja regularnog dela sezone odigrao je deset utakmica, uz prosečno 5,2 poena i 4,4 asistencije za 16 minuta na parketu. Dobio je priliku i u plej-ofu, ali je novi problem ubrzo pokvario planove.

Tokom juna 2026. podvrgnut je operaciji leđa, odnosno minimalno invazivnoj lumbalnoj mikrodiscektomiji, kojom je rešavan problem sa diskom u donjem delu kičme. Iako se u početku očekivalo da bude spreman za početak priprema, njegov povratak na teren još nije usledio. Za sada nema preciznog datuma kada bi ponovo mogao da zaigra.

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Američki mediji posebno ističu finansijsku situaciju Oklahome kao jedan od glavnih razloga za ovakvu odluku. Tanderi pokušavaju da kontrolišu ogromne troškove, a tokom leta su već napravili ozbiljne rezove u platnom budžetu.

Prema pisanju portala "The Oklahoman", klub je prethodnim trejdovima uspeo da smanji troškove plate i poreza na luksuz za više od 200 miliona dolara. Odbijanje Topićeve opcije predstavlja nastavak takve strategije.

Ipak, postoji i važan detalj - odluka ne znači da je Topić već završio svoju epizodu u Oklahomi. Klub i dalje može da mu ponudi novi ugovor pod drugačijim finansijskim uslovima, ali će srpski košarkaš posle aktuelne sezone imati mogućnost da postane neograničeno slobodan igrač.

Pred njim je, dakle, još jedna velika borba. Najpre da se potpuno oporavi i vrati košarci, a zatim da pokaže zbog čega je svojevremeno izabran kao 12. pik NBA drafta.

Da li će dobiti novu šansu u Oklahomi, potražiti sreću u nekom drugom NBA timu ili se jednog dana vratiti u evropsku košarku, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - Nikola Topić je već prošao kroz mnogo teže životne izazove od košarkaških pregovora i sada mu je najvažnije da ponovo bude potpuno zdrav.