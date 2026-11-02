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Los Anđeles Lejkersi nastavili su pobednički niz, a glavna zvezda večeri bio je Luka Dončić!

Slovenački as odigrao je utakmicu za istoriju protiv Toronto Reptorsa, a njegov nestvaran učinak nije ostavio ravnodušnim ni trenera gostujuće ekipe Darka Rajakovića.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Toronta Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Lejkersi su na svom parketu savladali Toronto, a Dončić je ponovo pokazao zbog čega važi za jednog od najboljih košarkaša današnjice. Za samo 35 minuta na terenu ubacio je čak 45 poena, uz 15 skokova i šest asistencija, a posebno impresivan bio je njegov šut za tri poena - pogodio je osam od 12 pokušaja!

Ipak, brojke nisu jedino zbog čega je Luka dospeo u centar pažnje. Slovenački reprezentativac ispisao je istoriju NBA lige, pošto je postao prvi igrač koji je na jednoj utakmici uspeo da zabeleži najmanje 45 poena, 15 skokova, pet asistencija, pet ukradenih lopti i pet pogođenih trojki.

Rajaković uporedio Dončića sa Jokićem

Posle utakmice trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković dobio je pitanje o sličnostima između Luke Dončića i Nikole Jokića, posebno kada je reč o njihovom načinu igre i razumevanju košarke.

Srpski stručnjak nije štedeo reči hvale za dvojicu evropskih asova, istakavši da, uprkos različitim pozicijama, imaju mnogo toga zajedničkog.

"Da, mislim da igraju na različitim pozicijama, ali su na neki način na istoj - obojica su plejmejkeri. Obojica mogu da kreiraju igru za sebe i za saigrače, ali i da postižu poene. Mislim da im razumevanje igre i tempo kojim igraju omogućavaju da je vide drugačijim očima", rekao je Rajaković.

Potom je posebno naglasio ono što ih izdvaja od ostalih košarkaša u NBA ligi.

"Njih dvojicu ne možete da ubrzate i izbacite iz ritma. Obojica su krupni za svoju poziciju, imaju pregled cele igre, sposobni su da donose sve te odluke i veoma su dobri strelci. Govorimo o igračima koji su trenutno među pet najboljih u ligi", poručio je trener Toronta.

00:11 Prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju Izvor: Kurir

Toronto čeka novi izazov

Poraz od Lejkersa nije mnogo promenio situaciju na tabeli za Toronto. Reptorsi se nalaze na petom mestu Istočne konferencije sa tri pobede i tri poraza.