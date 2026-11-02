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Sukob sa Lukom Dončićem obeležio je njegov debi u NBA ligi, ali Jaksеl Lendeborg sada pokazuje da ima mnogo više da ponudi od rasprava i provokacija!

Mladi košarkaš Golden Stejta igra fantastično na početku svoje prve sezone, a u poslednjem meču ubacio je čak 37 poena i predvodio svoj tim do nove pobede.

Voriorsi su savladali Los Anđeles Kliperse rezultatom 124:112, a Lendeborg je odigrao utakmicu za pamćenje. Za 34 minuta na parketu postigao je 37 poena, uz šest asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Iz igre je šutirao 13 od 19, a posebno je bio raspoložen iza linije za tri poena - pogodio je šest trojki iz 11 pokušaja.

Posebnu težinu njegovom učinku daje činjenica da su Voriorsi nastupili bez Stefa Karija i Drejmonda Grina. Mladi as je preuzeo odgovornost, postao glavna napadačka opcija i pomogao ekipi da stigne do četvrte uzastopne pobede.

1/4 Vidi galeriju Jaksеl Lendeborg Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Istorijska partija, u društvu velikana!

Lendeborgovih 37 poena predstavlja najbolji učinak jednog novajlije Golden Stejta još od aprila 2010. godine, kada je Kari ubacio 42 poena protiv Portlanda.

Tu nije kraj! Mladi košarkaš postao je tek treći igrač u istoriji Voriorsa koji je u prvih sedam NBA utakmica najmanje dva puta postigao 30 ili više poena. Pre njega to je pošlo za rukom samo legendarnim Vil Čemberlenu i Riku Beriju.

Dončić ga provocirao, a onda je počeo rat!

Ipak, Lendeborg je veliku pažnju privukao još na NBA debiju, 21. oktobra, kada se našao u centru žestokog sukoba sa Lukom Dončićem na utakmici protiv Los Anđeles Lejkersa.

Njih dvojica su tokom meča razmenjivali provokacije, uvrede i psovke. Prema navodima koji su se pojavili nakon analize snimka, Dončić mu je poručio:

"Ne možeš da me čuvaš. O čemu pričaš? Je*eno ne možeš da me čuvaš!"

Slovenački as navodno nije prestao ni kada je Lendeborg otišao na klupu. Prema istim navodima, dobacio mu je:

"Vrati se na teren, pi*ko. Čekam te!"

U jednom trenutku navodno ga je podsetio i na godine i činjenicu da je novajlija u ligi:

Međutim, ni Lendeborg nije ostao dužan. Govorio je Dončiću da je loš igrač i da ne može da mu postigne koš, a zbog psovki je zaradio i tehničku grešku. Dodatno varničenje usledilo je kada je Dončić pred kraj prvog poluvremena pogodio spektakularan šut sa svoje polovine terena, a zatim se okrenuo ka mladom rivalu i nastavio sa provokacijama.

Posle utakmice Lendeborg nije štedeo reči na račun slovenačkog košarkaša.

"Imao sam veliko poštovanje prema njemu jer nisam mnogo gledao NBA ligu, uglavnom sam pratio sažetke i video kako uništava protivnike. Ali kada sam iz prve ruke video sve to kukanje i prigovaranje, izgubio sam svako poštovanje prema njemu", poručio je Lendeborg.

Novajlija koji je zaludeo NBA ligu!

Dok se prašina oko sukoba sa Dončićem polako sleže, Lendeborg na parketu nastavlja da impresionira. U prvih sedam utakmica sezone prosečno beleži 22,3 poena, uz oko 52 odsto uspešnosti šuta iz igre i 41 odsto za tri poena.

U poslednjih pet mečeva njegove brojke su još bolje: 25,2 poena, sedam skokova i 3,6 asistencija po utakmici.

Golden Stejt ga je izabrao kao 11. pika na ovogodišnjem NBA draftu, a mladi košarkaš već se nametnuo kao jedan od kandidata za nagradu najboljeg novajlije sezone. Njegov značaj za ekipu dodatno je porastao zbog povrede Džimija Batlera.

Lendeborg je tako od igrača koji je na debiju dospeo u centar pažnje zbog prepirke sa Dončićem postao jedno od najprijatnijih iznenađenja NBA lige.