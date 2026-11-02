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Panatinaikos je jedan od najskupljih i najambicioznijih timova u Evropi, ali ni silna ulaganja ne garantuju da će sve funkcionisati na parketu!

Posle poraza od Anadolu Efesa i Arisa, u Atini se sve glasnije govori o problemima u igri zelenih, a posebno zabrinjava podatak koji se odnosi na dve najveće zvezde ekipe - Najdžela Hejs-Dejvisa i Kendrika Nana.

O njihovoj saradnji govorio je nekadašnji turski košarkaš Ibrahim Kutlaj, koji je primetio da između dvojice asova možda ne postoji potpuna hemija na terenu. Njegovo zapažanje dodatno dobija na značaju kada se pogledaju brojke koje je objavio "BasketNews".

"Za Panatinaikos je izuzetno važno kako će Najdžel i Nan koegzistirati na terenu. Na osnovu pojedinih gestova, izraza lica i samih reakcija, stiče se utisak da tu postoji određeni problem", upozorio je Kutlaj.

Brojke koje brinu Željka Obradovića!

Statistika je posebno zanimljiva. Najdžel Hejs-Dejvis ove sezone ima net rejting 4,4, dok je Kendrik Nan na minus 3,8. Međutim, kada se njih dvojica istovremeno nađu na parketu, učinak Panatinaikosa drastično pada – net rejting iznosi čak minus 22,1!

Naravno, uzorak je još uvek mali. Nan je odigrao samo tri od prvih devet evroligaških utakmica, dok je Hejs-Dejvis nastupio na sedam. Ipak, razlika je dovoljno velika da privuče pažnju i otvori pitanje kako najbolje uklopiti dvojicu igrača od kojih se očekuje da budu nosioci igre.

Zanimljivo je da prošlosezonski podaci nisu ukazivali na isti problem. Kada su zajedno bili na parketu tokom sezone 2025/26, Panatinaikos je imao net rejting plus dva, dok su odvojeno beležili 4,1 i 3,1. Dakle, sadašnje brojke predstavljaju ozbiljan zaokret.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Obradović mora da pronađe dobitnu kombinaciju!

Situacija je dodatno zakomplikovana posle poraza od Anadolu Efesa (68:83), a zatim i Arisa (91:101). Ekipa iz Atine tako je doživela dva bolna neuspeha u kratkom periodu, a pred Željkom Obradovićem je zadatak da pronađe pravu ravnotežu u timu pre nego što problemi postanu još izraženiji.

Srpski stručnjak, koji se ovog leta vratio u Panatinaikos posle 14 godina, ima na raspolaganju izuzetno kvalitetan sastav, ali imena na papiru ne znače mnogo ukoliko najveće zvezde ne uspeju da funkcionišu zajedno.

Željko Obradović Foto: Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia

Hejs-Dejvis i Nan poseduju ogroman napadački kvalitet, ali Obradović će morati da pronađe način da njihove uloge uskladi tako da jedan drugom ne smetaju, već da se međusobno nadopunjuju.

Navijači Panatinaikosa očekuju da njihov tim bude među glavnim kandidatima za evropski tron, a za takve ambicije biće neophodno da najveći aduti prorade zajedno.