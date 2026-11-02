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Prema zvaničnim detaljima unetim u službeni zapisnik utakmice, u trenucima kada su gosti overili trijumf došlo je do fizičkog nasrtaja u tunelu.

Jedan od članova stručnog štaba domaćeg Koropija besno je svom snagom udario rukom u vrata sudijske svlačionice upravo u trenutku dok ih je Curi zatvarala. Od siline udarca masivna vrata su poletela i direktno pogodila u lice nesrećnu ženu, nanevši joj duboku posekotinu praćenu obilnim krvarenjem.

Bajern Minhen - Barselona 84:88 Evroliga Foto: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Prisebnom reakcijom dežurnog lekara i jednog od košarkaša povređenoj arbitarki je odmah ukazana prva pomoć i zaustavljeno krvarenje, nakon čega je ona lično alarmirala policiju i medicinske službe. Curi je kolima hitne pomoći hitno prebačena u dežurnu zdravstvenu ustanovu, gde su hirurzi morali da saniraju i zašiju ranu na licu.

Povodom ovog divljačkog čina ekspresno se oglasilo i Udruženje košarkaških sudija Južne Atike. Sudijska organizacija je najoštrije osudila brutalni izliv nasilja nad svojom koleginicom, uputivši jasan i energičan apel nadležnim disciplinskim i pravosudnim organima da vinovnik incidenta bude bez odlaganja i najstrože sankcionisan.

- Ćutanje nije opcija. Poštovanje sudije je poštovanje samog sporta - poručili su iz Udruženja.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot