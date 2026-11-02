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Partizan je u neobičnom terminu, u ponedeljak, od 13 časova, bio domaćin Klužu u okviru šestog kola ABA lige.

Crno-beli su odlično počeli utakmicu, pre svega kada je reč o šutu za tri poena i brzo je došao do ozbiljnije rezultatske prednosti.

Šuterski spektakl Partizana u prvoj četvrtini je zaokružio Luka Vildoza pogotkom iz velike udaljenosti.

KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Domaćini su ubacili loptu iz auta i imali 2,7 sekunde do kraja deonice.

Argentinac je šutnuo, a lopta je prošla kroz obruč, a da je pritom dirala samo mrežicu.

Pogledajte koš Luke Vildoze na utakmici Partizan - Kluž:

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Luka Vildoza, krstenje u Hramu Svetog Save Izvor: Instagram