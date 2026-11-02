Košarkaš Partizana Luka Vildoza je postigao jedan od najluđih koševa u sezoni.
Kakvo ludilo!
LUKA VILDOZA POSTIGAO KOŠ SEZONE?! Košarkaš Partizana šutnuo sa svoje polovine, niko nije očekivao ovo!
Slušaj vest
Partizan je u neobičnom terminu, u ponedeljak, od 13 časova, bio domaćin Klužu u okviru šestog kola ABA lige.
Crno-beli su odlično počeli utakmicu, pre svega kada je reč o šutu za tri poena i brzo je došao do ozbiljnije rezultatske prednosti.
Šuterski spektakl Partizana u prvoj četvrtini je zaokružio Luka Vildoza pogotkom iz velike udaljenosti.
KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Domaćini su ubacili loptu iz auta i imali 2,7 sekunde do kraja deonice.
Argentinac je šutnuo, a lopta je prošla kroz obruč, a da je pritom dirala samo mrežicu.
Pogledajte koš Luke Vildoze na utakmici Partizan - Kluž:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši