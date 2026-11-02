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Košarkaši Partizana pobedili su danas Kluž rezultatom 97:77 u utakmici 6. kola ABA lige.

Nakon meča, utiske je sumirao trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Posebno sam srećan zbog dve stvari. Prva je pobeda. Nije uobičajeno igrati u ponedeljak, u novoj hali, ali je ovo bilo dobro iskustvo. Igrali smo protiv veoma dobrog tima, posebno kada je reč o napadu -r ekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Španac je potom otkrio da ga raduje povratak Vanje Marinkovića:

-Druga i verovatno najvažnija stvar jeste to što sam veoma, veoma srećan zbog našeg kapitena Vanje, koji se vratio košarci posle ozbiljne povrede. To je dobra vest za sve nas, za celu porodicu Partizana - zaključio je trener Partizana.

KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Crno-beli su upisali i petu pobedu u isto toliko utakmica u regionalnom takmičenju, dok Kluž sada ima skor 2/3.

Košaraši Partizana će u narednom kolu ABA lige dočekati Studentski centar, dok će Kluž ugostiti Bosnu.

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