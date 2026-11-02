Slušaj vest

Očekuje se iskusni srpski stručnjak u ulozi svedoka bude jedan od saslušanih.

Trener AEK-a iz Atine će svedočiti, nakon što je to već uradio Makis Angelopulos, suvlasnik ovog kluba.

Grčki mediji tvrde da su ljudi iz AEK-a sami doneli odluku da zvanično podrže optužnicu i uključe se u čitav proces. Angelopulos je rekao šta je imao, a očekuje se da sve što ima kaže i Dragan Šakota.

1/6 Vidi galeriju Dragan Šakota Foto: Starsport©, EPA

Isključen na spornoj utakmici

Kako se navodi, jedna od utakmica koje se istražuju jeste meč AEK-a u gostima protiv Promiteasa 16. novembra 2024. godine. Promiteas je pobedio, a AEK je na tom meču ostao bez Šakote (dve tehničke greške), a isključen je i košarkaš Mindaugas Kuzminskas.

Šakota je isključen nakon žestokih protesta, a to je izazvalo gnev navijača i košarkaša njegovog tima. Zbog tenzija koje su dostigle vrhunac doneta je odluka da se isprazni deo tribina na kojem su bili navijači AEK-a, a na parketu je viđen veliki broj sukoba košarkaša i tehničkih grešaka.

Utakmica je trajala gotovo tri sata. Glavna sutkinja sa tog meča je Vasiliki Karuha koja je jedna od uhapšenih u sklopu skandala u Grčkoj.

Očekuje se da Šakota u narednim danima bude saslušan.

Pogledajte najzanimljivije detalje utakmice Promiteas - AEK iz novembra 2024. godine:

Bonus video: